Riese celebra San Pio X eletto papa 120 anni fa

Nella cittadina trevigiana che ha dato i natali a Papa Giuseppe Sarto, il 21 agosto, si celebra la Messa e la tradizionale processione. A ottobre le spoglie del Pontefice canonizzato il 29 maggio 1954 saranno portate in pellegrinaggio dalla Basilica di San Pietro in Veneto e faranno tappa nei luoghi in cui è vissuto il 257.mo vescovo di Roma

Vatican News A 120 anni dall’elezione sulla cattedra di Pietro, la diocesi di Treviso, la Fondazione Giuseppe Sarto e il comune di Riese, in provincia di Treviso, celebrano con una serie di eventi San Pio X, eletto Papa il 4 agosto 1903. Nella cittadina veneta che ha dato i natali al 257.mo vescovo di Roma, al secolo Giuseppe Sarto, lunedì 21 agosto - giorno successivo all’anniversario della morte avvenuta 109 anni fa - il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto celebra la Messa nella parrocchia di San Matteo, alle 20, cui seguirà la tradizionale processione alla casa natale del Pontefice santo. Riese La Peregrinatio corporis Dal 6 al 15 ottobre, si svolge, invece, la “Peregrinatio corporis di San Pio X”: le spoglie di Papa Sarto, custodite nella Basilica di San Pietro, raggiungeranno il Veneto e saranno esposte alla venerazione dei fedeli nella cattedrale di Treviso, a Cendrole - borgo in cui si trova il Santuario della Beata Vergine che Giuseppe Sarto frequentava abitualmente da giovane - e a Riese. Il programma è stato pubblicato dal portale papapiox.it e prevede celebrazioni liturgiche e diversi momenti di preghiera. L’iniziativa vuole anche rileggere e sottolineare la modernità, la contemporaneità e la complessità di Pio X, uno dei più grandi riformatori nella storia della Chiesa. La casa natale di Pio X a Riese (Archivio fotografico Seminario vescovile di Treviso) I preparativi A Riese fervono i preparativi per accogliere le reliquie del suo celebre concittadino. Diverse diocesi del Veneto stanno organizzando pellegrinaggi. Sono previsti interventi di restauro nella casa natale e nel museo che conserva oggetti personali appartenuti a Pio X e dove una mostra permanente ne illustra la vita. Saranno riallestiti gli spazi espositivi e riorganizzati i percorsi di visita e verranno realizzati lavori a Casa Maggion, detta anche “Casa del custode”, che in futuro ospiterà l’Archivio di Papa Pio X ed esposizioni. In occasione della “Peregrinatio corporis”, inoltre, il Museo di Pio X sarà reso anche accessibile sul web tramite un virtual tour. Il comune di Riese, infine, sta riqualificando il sentiero Curiotto, quello che Giuseppe Sarto percorreva per raggiungere il Santuario delle Cendrole, e sta realizzando una pista ciclabile da Cendrole a Spineda. Interno della casa natale di Pio X a Riese (Archivio fotografico Seminario vescovile di Treviso)