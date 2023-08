L'Eco Summer Camp, generazioni a confronto su "Laudato si’" e "Fratelli tutti"

In Svizzera, la terza edizione dell'evento dedicato ai temi dell’ecologia integrale e la fraternità ispirati alle due Encicliche di Papa Francesco. Il gesuita e organizzatore Valerio Ciriello: “La transizione o la trasformazione ecologica devono passare anche attraverso il cuore e le mani"

Mario Galgano e Emanuela Prisco - Città del Vaticano

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni del 2021 e del 2022, torna in Svizzera dal 20 al 27 agosto prossimi, al centro educativo fondato dai gesuiti, la "Lassalle-Haus" a Bad-Schönbrunn, l’Eco Summer Camp, aperto a studenti, giovani, professionisti, meno giovani e anziani da tutto il mondo, i quali - spiega a Radio Vaticana - Vatican News il gesuita padre Valerio Ciriello - durante la settimana si confronteranno sui temi dell'ambiente con esperti e scienziati, inventori e organizzatore del raduno. L’evento nasce nel 2021 come settimana interdisciplinare a cui prendono parte vari partner. Tra i partecipanti vi è l'Università di Berna, rappresentata dal Centro per lo sviluppo e l’ambiente, l’organizzazione umanitaria cattolica Fastenaktion e l'Università di Scienze Applicate di Zurigo.

Il dialogo tra le generazioni

All’evento prendono parte anche persone di generazioni più avanti con l'età che possono offrire ai più giovani, prosegue il gesuita, “la ricchezza dell’esperienza”. “Crediamo che questi incontri fruttuosi aiuteranno a guidare il cambiamento ecologico, sociale e spirituale della nostra società, perché la trasformazione ecologica del nostro stile di vita individuale e collettivo può avere successo solo se tutti ci consideriamo parte di un unico e comune destino".

Un approccio globale

"Abbiamo un approccio olistico, quindi testa, mani e cuore", spiega ancora Ciriello, il tutto sarà "impostato in modo multididattico", con lezioni classiche, laboratori interattivi, escursioni, falò, conferenze "in modo che le persone siano toccate a diversi livelli dalle informazioni che ricevono". "Una cosa è chiara - aggiunge padre Ciriello - la transizione o la trasformazione ecologica non avverrà solo nella mente, ma dovrà passare anche attraverso il cuore e le mani".

Lo spirito della Laudato si' e della Fratelli tutti

L'insegnamento di Papa Francesco sul tema dell’ambiente e l'Eco Summers Camp sono interconnessi, dice Ciriello. “Sono un gesuita - commenta - e sono ispirato dalle encicliche del Papa Laudato si’ e Fratelli tutti. Abbiamo capito che l'accento della Laudato si’ è - come scrive il Papa - quello di invitare i fedeli ad andare assieme ad altri fratelli e sorelle che non hanno la stessa visione del mondo, anche se sono di altre religioni o addirittura non credenti". Il mondo non può e non deve essere cambiato solo dai cristiani, "ma dobbiamo imparare ad andare avanti insieme", ripete il religioso gesuita, e dunque per questo a tutti è aperta l'iscrizione all'Eco Summers Camp. Due i gruppi di lavoro che si svolgono in lingua inglese, il primo composto da giovani dai 18 ai 35 anni, il secondo dagli ultra trentacinquenni. Nel 2024 l’evento si svolgerà dal 18 al 20 agosto, sempre presso il centro Lassalle-Haus.