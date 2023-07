“In quei giorni divenne eterna”, un docufilm sull’Urbe al tempo di Gesù

Realizzato da due Uffici del Vicariato di Roma, verrà presentato il 20 luglio alle 19.30 all’Auditorium dell’Ara Pacis. Tra i vari ospiti, interverrà il vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma

Com’era Roma negli anni in cui visse Gesù? Le parole “Vangelo” e “Salvatore” suonano oggi come tipicamente cristiane, eppure si ritrovano già nel linguaggio di propaganda del primo degli imperatori, Augusto, sotto il cui regno Gesù nacque. Erode il Grande fu fatto re proprio a Roma, Ponzio Pilato fu inviato in Giudea dopo aver giurato nel Tempio di Marte Ultore ai Fori, Tiberio è l’imperatore inciso nella moneta della celebre frase: “Date a Cesare quel che è di Cesare”. La storia di Cristo, geograficamente lontana, pulsa ancora oggi nelle vene della Città Eterna. A raccontarla è il docufilm In quei giorni divenne eterna. Roma, città degli opposti Vangeli, ideato dal Vicariato di Roma, curato dall’Ufficio per la pastorale universitaria e dall’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport.



Presentazione il 20 luglio

Prodotto da Valerio Ciampicacigli per Ulalà Film, il documentario dura 30 minuti e verrà diffuso sul canale YouTube Romartecultura a partire da giovedì 20 luglio. Lo stesso giorno, alle ore 19.30, ci sarà la presentazione ufficiale presso l’Auditorium dell’Ara Pacis (via di Ripetta 190), a cui interverranno il vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma; Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni culturali; Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo; Alessandro Sortino, giornalista e autore televisivo; Gianluca Arnone, caporedattore Rivista del Cinematografo. Modererà Beatrice Fazi, attrice e conduttrice. Sarà presente il cast. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Protagonista e autore del docufilm è monsignor Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio per la pastorale universitaria. Il regista è Alessandro Galluzzi; la regia teatrale e la direzione artistica sono di Francesco d’Alfonso; la redazione di Annalisa Maria Ceravolo, di Claudio Tanturri e di don Francesco Indelicato, direttore dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport. Ad intervallare il racconto, scene teatrali – da Virgilio a Oscar Wilde ed Eric-Emmanuel Schmitt – recitate da giovani attori professionisti: Roberta Azzarone, Giada Primiano, Giorgio Sales, Matteo Santinelli, Marco Tè. La voce narrante è di Riccardo Mei.

Rileggere in modo originale storia e spiritualità della città

"Il video succede a Quindi arrivammo a Roma. La seconda nascita della Città eterna, pubblicato la scorsa estate – ricorda don Indelicato –, e fa parte di una serie di itinerari progettati nel contesto del Parco Culturale Ecclesiale della diocesi di Roma, per rileggere in modo originale la storia e la spiritualità della nostra città. Il format è pensato non solo per i pellegrini ma anche per i turisti e soprattutto per quanti vivono quotidianamente la città e il centro storico, in particolar modo per gli studenti delle università romane".