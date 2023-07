L'incontro a Mosca tra il cardinale Matteo Zuppi (secondo da sinistra) e il patriarca Kirill (secondo da destra)

“Con Francesco per fermare la strage”: movimenti a sostegno della missione di Zuppi

In un comunicato firmato da più di trenta associazioni e movimenti ecclesiali, che da tempo chiedono l’adesione dell’Italia al Trattato Onu di messa al bando delle armi nucleari, si esprime il massimo sostegno all’azione di pace della Santa Sede, affidata dal Papa al cardinale Zuppi, per fermare il conflitto in Ucraina. Non si possono ostacolare, scrivono, “i tentativi di impedire ulteriori morti e sofferenze indicibili”

Vatican News Sono più di trenta, e molto rappresentative, le associazioni e i movimenti ecclesiali che continuano, senza sosta, a chiedere la discussione pubblica sull’adesione dell’Italia al Trattato Onu 2017 di messa al bando delle armi nucleari, ed esprimono il loro “più convinto sostegno all’azione di pace in corso della Santa Sede per fermare il conflitto in Ucraina”. In uno scenario bellico, si legge in un comunicato, sempre più instabile, “che prepara la strada all’uso di armi sempre più micidiali, è dissennato ostacolare ogni tentativo ragionevole di impedire ulteriori morti e sofferenze indicibili come condizione necessaria per aprire serie trattative di pace da parte della diplomazia internazionale con il sostegno della società civile mondiale”. Leggi Anche 18/02/2023 Zuppi, stop alle armi nucleari. L’appello dei cattolici all’Italia: firmi il Trattato All’arcivescovado di Bologna, incontro del cardinale presidente della Cei con i rappresentanti della rete di quasi 80 associazioni e movimenti cattolici ed ecumenici, firmatari ... Le stesse critiche contro Benedetto XV, che parlò di "inutile strage" “Suonano anacronistiche e inquietanti le tesi che si oppongono a un cessate il fuoco” scrivono i firmatari, dall’Azione Cattolica all’Agesci, dai Focolari a Comunione e Liberazione, dalle Acli a Pax Christi, da Libera alla Fuci, dal Sermig alla Focsiv. Ricordano, aggiungono, le critiche “contro l’appello levato da Benedetto XV per fermare ‘l’inutile strage’ della Grande guerra”. “Sosteniamo perciò – concludono - con la preghiera e l’impegno concreto, la missione di pace affidata al cardinale Matteo Maria Zuppi nella lettura feconda e vigile dei segni dei tempi. Spes contra Spem”. Le trentuno associazioni firmatarie I firmatari: Acli, Agesci, Azione Cattolica Italiana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi, Cif, Centro Internazionale Hélder Câmara, Città dell’uomo aps, Confcooperative, Comunione e Liberazione, Coordinamento delle Teologhe Italiane, Csi-Centro Sportivo Italiano, C3dem, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli, Focsiv (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Fondazione don Lorenzo Milani, Fondazione Don Primo Mazzolari, Fondazione La Pira, Fondazione Magis, Fraternità Francescana Frate Jacopa, FUCI, Gruppo Abele, Ipri-Ccp (Istituto Italiano di Ricerca per la Pace-Corpi Civili di Pace), Libera, Mec (Movimento Ecclesiale Carmelitano), Mcl-Movimento Cristiano Lavoratori, Rete Viandanti, Associazione Rosa Bianca, Sermig, Argomenti 2000.