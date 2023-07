Hong Kong, 300 giovani in partenza per la Gmg di Lisbona

Sono organizzati in 14 gruppi prevenienti da parrocchie, Congregazioni religiose, scuole e comunità ecclesiali. Il vescovo Chow: "Partecipate a quell’incontro con cuore aperto e grato"

Saranno più di 300 i ragazzi e le ragazze della diocesi di Hong Kong che parteciperanno alla ormai imminente Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona.

I giovani di Hong Kong - informa l'agenzia Fides - che si preparano a partire per Lisbona sono organizzati in 14 gruppi prevenienti da parrocchie, Congregazioni religiose, scuole e comunità ecclesiali. Da marzo a giugno i ragazzi e le ragazze in partenza per Lisbona hanno partecipato a 4 incontri di formazione e vari momenti di preparazione (meditazioni sul vangelo, adorazione eucaristica, momenti di preghiera comunitaria). Don Fructuoso López Martin, dei Missionari di Guadalupe, Presidente della Commissione diocesana per la pastorale giovanile, guiderà la compagnia dei giovani di Hong Kong insieme a diversi sacerdoti cappellani spirituali delle diverse comunità giovanili.

L'invito del vescovo Chow

“Papa Francesco vi ha invitati, vi ha raccomandato di uscire da se stessi, per rispondere alla chiamata del Signore attraverso l’incontro e l'incoraggiamento reciproco con giovani di tutto il mondo”. Così il vescovo di Hong Kong Stephen Chow Sau-yan - inserito nel frattempo da Papa Francesco nella lista dei futuri cardinali resa nota domenica 9 luglio - si era rivolto ai giovani della diocesi durante una solenne liturgia eucaristica celebrata il 2 luglio nella Cattedrale, su iniziativa della Commissione diocesana della pastorale giovanile. In quell’occasione, il futuro Cardinale ha conferito ai giovani che ora si preparano a partire uno speciale “mandato missionario”, invitandoli a partecipare alla GMG “con un cuore aperto”, un cuore pieno di gratitudine e desideroso di condividere la propria fede nella comunione con i giovani delle Chiese di tutto il mondo.

Il programma

Durante quella liturgia, spiega sempre Fides, i 14 capigruppo che accompagneranno i giovani hanno espresso davanti all’altare la loro supplica di imparare dalla Vergine Maria la prontezza e la umiltà nel compiere la volontà del Signore. Appena arrivati in Portogallo, i giovani di Hong Kong parteciperanno a un ritiro spirituale ed a momenti di formazione che aiutino tutti a fare tesoro dell’esperienza di condivisione con Papa e con i oltre 600 mila giovani prevenienti da ogni angolo della terra. Nel programma di viaggio del gruppo di giovani di Hong Kong è previsto anche pellegrinaggio di 100 km sul Cammino di San Giacomo, lungo un tratto del famoso sentiero che conduce a Santiago de Compostela, in Spagna. Durante la permanenza in Europa, i giovani pellegrini pro varie santuari in Francia e la visita alla diocesi di Essen in Germania.