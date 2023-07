Gmg, The sun: a Lisbona la musica come esplosione di luce

Francesco Lorenzi, leader del gruppo di Christian music italiano che aprirà l'Alleluya festival, prima dell'inizio della Giornata mondiale della Gioventù: "La musica un dono che unisce e mette in relazione l’uomo con Dio, una strada unica"

Emanuela Prisco – Città del Vaticano



Manca meno di un mese alla GMG di Lisbona, quasi tutto è pronto per vivere questi giorni di festa, amicizia e preghiera. Tanti sono gli eventi che si svolgeranno per unire ragazzi e ragazze che giungono in Portogallo da tutto il mondo e che come Maria si “alzano in fretta” per incontrarsi ed incontrare il Papa. La Christian music avrà un ruolo importante tra la gioventù per poterla avvicinare attraverso la musica sempre più alla fede e a Cristo in un incontro personale e singolare.

Il leader dei The Sun: ognuno è irripetibile

Francesco Lorenzi, leader del gruppo di Christian music italiano The Sun racconta a Vatican News come la musica sia uno strumento molto importante, un dono di Dio se messa al servizio del bene, efficace e capace di abbattere muri ma anche creare fraternità. Una musica energica e luminosa è quella suonata dalla rockband italiana che già era un complesso di discreto successo fino a quando il personale incontro di Lorenzi con la fede ha coinvolto, uno per uno, tutti i componenti del gruppo scoprendo un nuovo modo di vivere e fare musica. Lui stesso lo ha affermato parlando di un "processo" e affermando che vi è "una profonda ragione per cui ogni essere umano è nato", che è possibile scoprire e discernere solo mettendosi in relazione con il Creatore. "La relazione con Dio è un legame che apre le porte alla felicità. Non è qualcosa di effimero ma è gioia piena, quando si ha questo incontro", afferma il cantautore, "si è consapevoli che ognuno è nato per una profonda ragione, e che siamo esseri unici e irripetibili”.

L’ Alleluya Festival

I The Sun sono stati presenti anche ad altre Gmg: Rio de Janeiro, Cracovia e Panama. Ad agosto saranno a Lisbona per sette concerti in varie diocesi lusitane e in preparazione all’ evento. L’ ultimo concerto sarà proprio il 1° agosto dove daranno apertura all’ “Alleluya festival”, evento realizzato dalla comunità Shalom. Una grande festa che vanterà la presenza di vari gruppi della Christian Music di tutto il mondo, un festival dei giovani e per i giovani. Un momento per vivere la gioia piena del Vangelo, e che sicuramente segnerà la storia di molti dei giovani che vi parteciperanno perché sarà una vera esplosione di luce.