La Gmg di Lisbona avrà un impatto economico positivo su territorio e popolazione

Uno studio indipendente ha stimato che l'evento produrrà tra i 411 e i 564 milioni di euro di valore aggiunto lordo. Sono state considerate le spese di alloggio, vitto, affari, trasporto dei partecipanti, nonché l'investimento legato all'organizzazione dell'incontro, per gli eventi dall'1 al 6 agosto, ma anche per le Giornate nelle Diocesi, in tutto il Portogallo, previste nelle settimane precedenti e i soggiorni aggiuntivi, finito l’incontro, dei giovani partecipanti stranieri

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

La Giornata Mondiale della Gioventù numero 37, che si terrà a Lisbona, in Portogallo, dal 1° al 6 di agosto, avrà un impatto economico globale stimato tra 411 e 564 milioni di euro, in termini di valore aggiunto lordo, e tra 811 e 1.100 milioni di euro, in termini di produzione. Lo ha calcolato uno studio di PwC Portugal, con il supporto tecnico dell'Istituto di Economia e Management (Iseg) di Lisbona. L’ente indipendente ha consegnato poi i risultati dell’indagine alla Fondazione Gmg Lisbona 2023, che organizza l’evento.

Una stima calcolata tenendo conto delle precedenti edizioni

Il movimento economico generato dal più grande raduno di giovani di tutto il mondo con il Papa, è stato stimato sulla base di una metodologia standard (analisi input-output), basata sulle caratteristiche dell'economia portoghese, sulle informazioni raccolte da PwC da fonti pubbliche, sulla storia delle precedenti edizioni della Gmg e sugli organizzatori della Gmg Lisbona 2023. Sono state considerate le spese di alloggio, vitto, affari, trasporto e altre spese dei partecipanti, nonché l'investimento associato all'organizzazione dell'incontro, per gli eventi della Gmg, i primi sei giorni di agosto, ma anche per le Giornate nelle Diocesi, che si tengono in tutto il Paese e precedono l'incontro di Lisbona, e i soggiorni aggiuntivi oltre i giorni dell'incontro previsti da una parte dei giovani partecipanti stranieri.

E l'impatto reale, alla fine, sarà quasi sicuramente superiore

Gli impatti stimati partono da una base conservativa, cioè con valori attribuiti al limite inferiore previsto, per quanto riguarda il numero di partecipanti, il livello delle spese medie giornaliere per partecipante, il prolungamento del soggiorno da parte dei pellegrini stranieri e l'investimento pubblico associato all'organizzazione dell'incontro (importi comunicati o già assegnati dai Comuni di Lisbona, Loures e Oeiras e dall'Amministrazione centrale). Questo significa che l'impatto reale sarà quasi certamente superiore al valore stimato. Anche le variabili del numero di partecipanti e della spesa media giornaliera sono state oggetto di un'analisi di sensibilità.

Non considerati i disagi per l'affollamento né la promozione dell'immagine del Paese

Lo studio di impatto economico non ha tenuto conto degli effetti che dovrebbero derivare dall'accelerazione, provocata dall’organizzazione della Gmg, dei progetti di riqualificazione urbana nel Parque Tejo e sul lungofiume del Comune di Loures, nonché di altri piccoli interventi nelle sedi degli incontri, che dovrebbero generare benefici a vari livelli. Non sono stati presi in considerazione, infine, né gli effetti negativi a breve termine, comuni a qualsiasi evento di grandi dimensioni, come il sovraffollamento dei servizi pubblici e delle strutture e la congestione del traffico in alcune aree della città, né altri che dovrebbero produrre effetti economici positivi a lungo termine, come la promozione internazionale del Portogallo come destinazione turistica e il miglioramento dell'immagine del Paese.