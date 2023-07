I giovani di Seul in partenza per la Gmg: “Preparatevi a ricevere Dio in voi"

I centocinquanta giovani della capitale della Corea del Sud che raggiungeranno Lisbona nei prossimi giorni, dopo tappe a Fatima o a Santiago di Compostela, hanno partecipato il 15 luglio all’ultima giornata preparatoria. Nell’omelia della Messa, il vescovo Yu, vicario episcopale per la pastorale giovanile, che li accompagnerà insieme all’arcivescovo Chung, al cardinale Yeom e a 28 sacerdoti, li ha invitati a pensare già ora “cosa vorrete chiedere a Dio durante la Gmg”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“Penso che ci saranno molti doni di Dio durante il nostro pellegrinaggio” perché la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona “non è solo un viaggio, ma un'occasione per sentire e incontrare il Signore”. Sono le parole del vescovo sudcoreano Timothy Gyoung-Chon Yu, vicario episcopale per la pastorale giovanile dell'arcidiocesi di Seul ai più di 150 giovani della capitale che parteciperanno alla Gmg di Lisbona, nell’omelia dell’ultima Messa prima della partenza per l’Europa. E’ stato il momento conclusivo del quinto ed ultimo incontro di preparazione, tenuto il 15 luglio nel Centro di Cultura Giovanile Ju Donggyo Dong a Mapo-gu.

Mettete davanti a Dio, nella preghiera, anche i disagi che troverete

Monsignor Timothy ha dato anche un consiglio ai giovani di Seul, per vivere bene il pellegrinaggio: “Ogni partecipante può avere un proprio motivo di partecipazione – ha detto - ma spero che riceverete Dio dentro di voi e prego che lo sperimenterete più profondamente durante il vostro viaggio”. Farete bene, ha aggiunto “a scrivere già ora cosa i vostri obiettivi e cosa vorrete chiedere a Dio mentre partecipate alla Gmg di Lisbona 2023”, così “potrete controllare il raggiungimento degli obiettivi dopo che il pellegrinaggio è finito”. Durante il viaggio, ha spiegato il vicario episcopale per la pastorale giovanile di Seul, “affronterete sicuramente situazioni di disagio, come il caldo, la fatica, la sete e la fame mentre vivete insieme ad altri pellegrini. Se pregherete Dio con gratitudine, includendo anche le situazioni scomode nella vostra preghiera, l'itinerario del pellegrinaggio sarà una buona occasione per imparare la vita”.

Il vescovo Timothy Gyoung-Chon Yu, vicario episcopale per la pastorale giovanile dell'arcidiocesi di Seul, durante l'omelia della Messa

Prima di Lisbona, tappe a Santiago o a Fatima

Sono più di 150 i giovani e giovanissimi pellegrini dalle parrocchie di Seul, dagli studenti delle scuole superiori ai giovani trentenni, che parteciperanno alla Gmg in cinque diversi itinerari. Il primo gruppo è partito per Santiago di Compostela, in Spagna, il 19 luglio. Altri gruppi lasceranno uno dopo l’altro la Corea del Sud. Dopo aver terminato il proprio viaggio, parteciperanno alle Giornate della diocesi di Leiria-Fatima, in Portogallo, e si uniranno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona 2023 dal 1° agosto, e parteciperanno alla cerimonia di accoglienza con Papa Francesco il 3 agosto.

Corea del Sud: alcuni dei giovani di Seul che hanno partecipato all'ultimo incontro di preparazione per la Gmg di Lisbona

L'incoraggiamento ai sacerdoti che accompagnano i giovani

Il 18 luglio, incontrando i 28 sacerdoti che accompagneranno i giovani pellegrini a Lisbona, l’arcivescovo di Seul Peter Soon-Taick Chung, li ha incoraggiati, invitandoli a aiutare i giovani partecipanti a sperimentare Dio nel loro pellegrinaggio. “Spero che i giovani partecipino alla Gmg in sicurezza e possano incontrare Dio” ha aggiunto, fare “l'esperienza della Gmg che unisce i giovani di tutto il mondo” e vedere come questa “esperienza di Dio” cambia la loro fede e la loro vita. L’arcivescovo ha incoraggiato i sacerdoti sottolineando che "sarà un tempo di grazia e di benedizione e credo che sarà un punto di svolta molto significativo nella vostra vita religiosa”. Alla Gmg di Lisbona 2023 parteciperanno anche l'arcivescovo Chung e il cardinale Andrew Soo-jung Yeom, arcivescovo emerito di Seoul.