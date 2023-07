Gmg, i giovani della diocesi di Roma partiranno per Lisbona via mare

Lisbona, giovani arrivati in città per la Gmg (AFP or licensors)

Sarà una nave che salperà il primo agosto da Civitavecchia ad accompagnare 600 ragazze e ragazzi romani all’incontro nella capitale portoghese. Prima dell’imbarco la Messa che il cardinale Angelo De Donatis presiederà nella Basilica di San Giovanni

Eugenio Bonanata - Città del Vaticano



“Un invito mettersi in cammino prendendo il largo nel senso più evangelico del termine”. Il responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Roma, don Alfredo Tedesco, racconta così a Telepace la partecipazione alla prossima Gmg di un folto gruppo di ragazze e ragazzi della diocesi capitolina, circa 600 all’interno di un numero più ampio di 1.400. Si tratta, sottolinea, “anche una scelta concreta, perché di fatto salperemo il primo agosto da Civitavecchia assieme alle altre diocesi del Lazio”. Prima di imbarcarsi i giovani romani in particolare si troveranno nel primo pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano per la Messa presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, che consegnerà il mandato ai pellegrini.



Il programma



Dopo la celebrazione, la tabella di marcia prevede il trasferimento in pullman fino allo scalo portuale. Il giorno successivo, sbarco a Barcellona e poi, prima di recarsi a Lisbona per assistere ai momenti fondamentali della Gmg, ancora una tratta in pullman per raggiungere il Santuario di Fatima. “Una tappa obbligata - dice don Alfredo - in sintonia con il tema della Gmg”, che recita "Maria si alzò e andò in fretta”.

La nave come un’“arca”



“L’itinerario è già l’esperienza”, afferma il sacerdote, per il quale “la nave è un richiamo molto denso”. “Si è parlato tanto di questa Gmg dopo lo stop per l’emergenza sanitaria e del desiderio di riprendere le relazioni, i contatti e la fraternità. Allora - osserva don Alfredo - ci è sembrato che il gemellaggio più bello potesse essere quello di vivere tutti assieme una giornata intera sulla nave”. Ovviamente, non si tratta di un mero mezzo di trasporto. “È anche un po’ un’arca, una casa galleggiante, dove vivremo le celebrazioni eucaristiche, la riconciliazione, le catechesi e anche dei momenti di festa con i ragazzi che sicuramente ci stupiranno con le loro iniziative”.

Festa prima della partenza



A proposito di momenti di condivisione, il lancio del viaggio avverrà domenica 30 luglio. A Passoscuro, sul litorale romano, è stata organizzata una serata da trascorrere in compagnia sotto le stelle presso l’istituto don Guanella. “Un appuntamento - dice don Alfredo - per salutare i partenti e anche tutti coloro che non riusciranno a farlo per tanti motivi, ma che comunque vogliono stare vicino a noi”. Si inizia nel pomeriggio con un bagno in piscina. A seguire, la Messa, la cena (ognuno porterà qualcosa da mangiare), la musica e uno spettacolo dei ragazzi dell’istituto. Il tutto a conclusione di un percorso di preparazione a Lisbona segnato dalla Gmg diocesana, celebrata a novembre scorso, e da un lungo lavoro di coinvolgimento nelle diverse comunità parrocchiali condotto attraverso l’equipe guidata da don Alfredo. “Sono molto emozionato”, confida il sacerdote riflettendo su altri temi: il senso di responsabilità pastorale, l’enorme entusiasmo dei giovani - molti dei quali alla prima esperienza - il ricordo personale di quando da ragazzo partecipò alla Gmg del 2000 a Roma che si tenne a Tor Vergata con san Giovanni Paolo II. “I giovani sentono molto l’incoraggiamento di Papa Francesco a far ascoltare la propria voce”, afferma ancora ringraziando il Vescovo di Roma per le sue parole all’indirizzo delle nuove generazioni e soprattutto per i suoi gesti e il suo atteggiamento. “Il mio auspicio? Che alla Gmg i ragazzi incontrino il Signore Gesù e la Vergine Maria, vivendo un’esperienza di Chiesa che possa anche diventare un trampolino per la nostra comunità di Roma affinché si sentano parte di qualcosa di più grande”.