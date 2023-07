Gmg, anziani da tutti i continenti consegnano ai giovani la Croce del pellegrino

La Croce della Gmg in una immagine della Via Crucis in Brasile

In occasione della Messa a San Pietro con il Papa, domenica 23 luglio, avverrà il passaggio di consegne della Croce ai giovani in procinto di partire per la Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona

Vatican News

Quale migliore occasione della Messa dedicata ai nonni e agli anziani per passare il testimone della Gmg tra le generazioni? Saranno cinque anziani a consegnare infatti la Croce del pellegrino ad altrettanti giovani in partenza per la Gmg di Lisbona, alla fine della celebrazione eucaristica che domenica 23 luglio sarà presieduta da Papa Francesco nella Basilica Vaticana. Le provenienze sono da tutti i continenti. Scopriamo chi sono.

Gli anziani...

Suor Martin de Porres, indiana, Missionaria della Carità, di 82 anni, fa parte del gruppo di anziani selezionati per questo gesto simbolico molto significativo. Vive nella casa regionale di San Gregorio al Celio a Roma e ogni giorno prega per quanti si apprestano a vivere l'evento di Lisbona con il Papa. C'è poi Gebremeskel, 76 anni, della comunità cattolica eritrea di Roma. Vive in Italia da cinquant'anni. L'America latina è rappresentata da América, del Perù. Risiede a Roma da 23 anni e ne ha 70. Sebbene viva sola, è inserita in un’ampia rete di amici con cui riesce a relazionarsi come se fossero la sua famiglia. Michele di anni ne ha 67, è romano, ed è socio membro dell’Azione Cattolica Italiana. È nonno di due nipoti. Infine, originaria dell'Australia, è Philippa; sposata con un italiano, ha 81 anni ed è nonna di quattro nipoti.

...e i giovani

Tra i giovani che riceveranno la Croce per le mani degli anziani, c'è Ambrose, ultimo di 8 figli. Viene dall’Uganda e ha 27 anni. Fa parte della Congregazione dei Pii Operai Catechisti Rurali (Missionari ardorini) con cui partirà per la Gmg di Lisbona. Dall’Australia proviene Koe, di origine filippina, che di anni ne ha 22. Il pellegrinaggio verso il Portogallo lo sta realizzando con il suo gruppo della Pastorale Giovanile Australiana. In questi giorni sta facendo tappa a Roma, prima di proseguire verso Lisbona. Aleesha è una giovane di 22 anni. Di origine indiana, vive a Bologna dove studia Farmacia all’università. Andrà alla Gmg con un gruppo di 25 indiani cattolici di cui fa parte. E, ancora, ci sono Mateja, croata di 29 anni, e la messicana Fabiola, 27 anni. Entrambe sono volontarie al Centro San Lorenzo, a Roma, dove la Croce della Gmg è custodita e che accoglie annualmente migliaia di pellegrini.