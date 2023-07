CEI, i vescovi delle "Aree interne": servono investimenti contro lo spopolamento

I vescovi della CEI (AFP or licensors)

Il 10 e l'11 luglio i presuli di diverse regioni del Paese a Benevento per la terza tappa di un percorso volto a riflettere sulle cosiddette “Aree interne”. L'appello del cardinale Zuppi ai Comuni per investimenti e infrastrutture: superare ogni campanilismo e a lavorare insieme secondo una logica di rete

Vatican News

Una trentina di Vescovi, provenienti dalle diverse regioni del Paese, hanno dato vita a Benevento lunedì 10 e martedì 11 luglio alla terza tappa di un percorso volto a riflettere sulle cosiddette “Aree interne”. Si tratta di territori distanti dall’insieme dei servizi essenziali e spesso penalizzati nell’assegnazione delle risorse; territori esposti a un processo di decremento progressivo della popolazione, che rischia di comprometterne le ricchezze ambientali e culturali. Lo sguardo dei Pastori ha unito il punto di vista del tessuto sociale con le problematiche e le opportunità pastorali.

Intervento dell'arcivescovo di Torino

La cornice di fondo è stata assicurata dalla riflessione teologico-pastorale di monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, con un intervento focalizzato sull’esercizio del ministero ordinato alla luce del mutamento ecclesiologico operato dal Concilio Vaticano II. L’attenzione si è quindi concentrata sulle prospettive con cui oggi affrontare nuove forme di presenza e di servizio ecclesiale in zone per molti versi disagiate: sono passaggi che, ha sottolineato il presule, comportano un nuovo modo di concepire la figura del presbitero, a partire dalla rivisitazione del suo servizio di presidenza. Si tratta di considerare il ministero ordinato come differenziato e articolato al suo interno; di valutarne le possibili analogie con il ministero episcopale; di immaginare nuove ministerialità laicali.

Confronto tra vescovi

Gli spunti offerti dal relatore - informa una nota della CEI - hanno suscitato un vivace e fraterno confronto tra i vescovi, a testimonianza di una volontà condivisa di progettare l’azione pastorale con una rinnovata attenzione alla cura delle relazioni e della corresponsabilità per continuare ad accompagnare il cammino di fede delle comunità. Con sguardo pastorale è stata anche condivisa la preoccupazione sui rischi connessi alle proposte di autonomia differenziata: il timore è che possa indebolire i legami di solidarietà che promuovono la persona e rendono coesa la comunità nazionale.

L'appello del cardinale Zuppi ai Comuni

Al riguardo il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, si è fatto voce della necessità di investimenti e infrastrutture che contribuiscano a contrastare le difficoltà legate allo spopolamento delle Aree interne. Nell’offrire la disponibilità e l’impegno della Chiesa, ha invitato anche i Comuni a superare ogni campanilismo e a lavorare insieme secondo una logica di rete. A livello pastorale – ha aggiunto – proprio le Aree interne possono diventare un indicatore che anticipa i problemi e chiede di ripensare la ministerialità in comunità rimaste senza la presenza stabile di un parroco.

Le conclusioni di monsignor Baturi

Nelle conclusioni monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, ha incoraggiato ad assumere con rinnovata passione la missione ecclesiale di favorire l’incontro con Gesù Cristo all’interno delle concrete situazioni in cui oggi la nostra gente si trova a vivere. Serve, ha auspicato, una nuova spinta creativa che, alla luce della mobilità odierna, attivi pensieri, percorsi ed esperienze all’insegna della comunione e della solidarietà.