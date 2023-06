Zuppi: dialogo, unica via per tutti. Gli auguri dell'Onu per la missione in Ucraina

Il cardinale arcivescovo di Bologna ha parlato sul conflitto in corso in Europa a margine del suo intervento al Festival internazionale a Rondine Cittadella della Pace. Miguel Angel Moratinos, sottosegretario generale delle Nazioni Unite, tra i relatori del Festival, ha espresso appoggio per la missione chiesta dal Papa al presidente della Cei

Andrea De Angelis - Rondine (Arezzo)

"Certamente questi ragazzi sono il presente, non soltanto il futuro. Qui a Rondine c'è tanta storia, tanto incontro, tanto dialogo. Il contrario della guerra. Il conflitto non è soltanto quando esplode, ma anche quando non ci si capisce, non si ascolta, ci si allontana, si ignora. Qui accade esattamente il contrario, c'è già tanta pace e speriamo che da qui arrivi ovunque". Lo afferma il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, intervenendo a margine dello YouTopic Fest, in corso fino a domenica 11 giugno a Rondine Cittadella della Pace.

Il futuro è insieme

Sollecitato sulla convivenza qui, a Rondine, di ragazzi russi e ucraini, il cardinale Zuppi sottolinea che questo dimostra come "il futuro consiste nell'imparare a stare insieme, come scrive il Papa nella Fratelli tutti". A volte "è così faticoso da sembrare impossibile, ma Francesco ci ricorda con intelligenza che il 'si salvi chi può' porta al 'tutti contro tutti', ma così perdiamo tutti. L'interesse verso l'altro - sottolinea - è fondamentale perché solo insieme se ne esce".

La guerra disconosce il fratello

"Tutti dobbiamo dialogare, dobbiamo imparare a dialogare", prosegue ancora il presidente dei vescovi italiani, rispondendo a chi gli chiede se le società russa e ucraina debbano dialogare. "La guerra divide, accentua le divisioni, le strumentalizza in tutti i conflitti. Non si riconosce più il mio fratello, questa è la guerra. Ovunque dobbiamo lavorare per fare esattamente il contrario, imparare a stare insieme come si fa qui a Rondine perché poi quando trovi tuo fratello trovi te stesso".

Gli auguri delle Nazioni Unite a Zuppi

Il cardinale Zuppi ha brevemente dialogato, sempre a margine dell'evento, con Miguel Angel Moratinos, sottosegretario generale delle Nazioni Unite, tra i relatori del Festival. Moratinos, in spagnolo, ha fatto gli auguri al porporato per la sua missione come inviato del Papa per contribuire alla ristabilimento della pace in Europa.