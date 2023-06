Rupnik dimesso dalla Compagnia di Gesù

Il provvedimento preso dopo che il mosaicista e predicatore ha rifiutato di obbedire alle imposizioni dei superiori di “cambiare comunità” e “accettare una nuova missione”, a seguito delle denunce di abusi sessuali e psicologici da parte di alcune suore maggiorenni. Il decreto di dimissione è stato consegnato ieri, 14 giugno. Rupnik ha 30 giorni per fare ricorso

Vatican News

Padre Marko Ivan Rupnik, il noto artista e predicatore, accusato di abusi psicologici e sessuali da alcune consacrate maggiorenni, è stato dimesso dalla Compagnia di Gesù di cui era membro. Lo rende noto, attraverso un comunicato, padre Johan Verschueren, consigliere generale e delegato per le Case e le Opere Interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma, il quale sottolinea che la decisione è stata presa “in conformità al diritto canonico”, a causa del “rifiuto ostinato” di Rupnik di “osservare il voto di obbedienza”.

I superiori avevano imposto a padre Rupnik di “cambiare di comunità” e di “accettare una nuova missione”. Questo dopo aver ritenuto “molto alto” il grado di credibilità di quanto denunciato e testimoniato contro di lui nel dossier che raccoglie “numerose denunce di ogni tipo”, provenienti “da fonti molto diverse e per fatti avvenuti in un arco temporale di oltre 30 anni”. Il dossier era stato consegnato nel febbraio 2023 dal Team Referente in casi di denunce nei confronti di gesuiti. Attenutisi alle indicazioni e raccomandazioni dal Team Referente, i superiori avevano pertanto dato a Rupnik “un'ultima possibilità come gesuita – si legge nella nota - di fare i conti con il proprio passato e di dare un segnale chiaro alle numerose persone lese che testimoniavano contro di lui, per poter entrare in un percorso di verità”.

“Di fronte al reiterato rifiuto di Marko Rupnik di obbedire a questo mandato, ci è rimasta purtroppo una sola soluzione: la dimissione dalla Compagnia di Gesù”, prosegue il comunicato. Al sacerdote è stato consegnato ieri, 14 giugno, il decreto di dimissione; ora ha 30 giorni di tempo per far ricorso. “Se e quando la dimissione dalla Compagnia di padre Marko Rupnik diventasse definitiva, sarà possibile approfondire i temi e rendere note più cose”, informa Verschueren, ringraziando per “la comprensione e il sostegno in questa dolorosa vicenda”.