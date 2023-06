I Missionari della Consolata eleggono il nuovo superiore, il primo di origine africana

Si tratta di padre James Lengarin, missionario nato in Kenya, eletto oggi 12 giugno come decimo superiore nella storia dell'Istituto. Resterà in carica fino al 2029: "Cercherò di svolgere bene questo servizio nella comunità e nella Chiesa"

Vatican News



Nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno, i 40 capitolari riuniti in occasione del XIV Capitolo Generale, hanno eletto padre James Bhola Lengarin decimo superiore generale nella storia dei Missionari della Consolata. È il primo missionario africano ad essere Superiore Generale dell'Istituto Missioni Consolata (IMC), congregazione fondata nel 1901 dal Beato Giuseppe Allamano. Il nuovo padre generale, nell'accettare l'incarico che ricoprirà dal 2023 al 2029, ha espresso la sua disponibilità ad assumere tale servizio.

A servizio della comunità e della Chiesa

“La prima cosa da fare in questo momento è ringraziare il Signore per il dono della vita, i miei genitori che non sono più tra noi e la grazia della vocazione di missionario della Consolata", ha detto. "Oggi i miei fratelli mi hanno affidato questo servizio, che cercherò di svolgere bene, nella comunità e nella Chiesa. Ringrazio tutti per la fiducia e chiedo a tutti di pregare per me e per tutta la nostra comunità, perché continuiamo, secondo i segni dei tempi, ad ascoltare le persone che il Signore ci ha affidato”. Nel suo servizio sarà accompagnato da quattro consiglieri generali, che saranno eletti nei prossimi giorni del Capitolo Generale.

Congregazione internazionale

Il nuovo superiore, secondo le Costituzioni, in quanto “successore del Padre Fondatore nella direzione dell'Istituto, ha autorità su tutti e ciascuno dei missionari, delle Circoscrizioni, delle comunità locali e delle opere; rappresenta ecclesiasticamente e civilmente l'Istituto; ha la responsabilità di promuovere l'unità, la vita spirituale e l'attività apostolica dei missionari e delle comunità" (CC 117). Nei suoi 122 anni di storia, l'Istituto Missioni Consolata è oggi una Congregazione internazionale e multiculturale con 906 missionari provenienti da 30 Paesi e residenti in 231 comunità presenti in 29 paesi in Africa, America, Asia ed Europa.

Padre James Bhola Lengarin IMC è nato il 15 aprile 1971 a Maralal, è entrato a far parte della comunità dei Missionari della Consolata, dove ha studiato filosofia dal 1990 al 1993 presso il Consolata Seminary a Nairobi. Ha compiuto l'anno canonico di noviziato a Sagana, in Kenya, dove ha emesso la professione religiosa il 6 agosto 1994. Dal 1994 al 1997 ha studiato Teologia a Totteridge, in Inghilterra e successivamente ha conseguito il Master in Missiologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato ordinato prete il 18 luglio 1999 a Wamba, in Kenya. Durante i suoi primi anni di ministero in Italia, è stato animatore missionario a Galatina e Martinafranca, vice-formatore e poi rettore del seminario di Bravetta (Roma). Tornato in Kenya, è stato Maestro dei Novizi a Mathari, Direttore della Scuola di Lingue, Rettore del Santuario della Consolata e Amministratore della Regione Kenya. Nell'ultimo Capitolo Generale è stato eletto vice superiore, incarico che ha ricoperto dal 2017 al 2023. Oggi, 12 giugno 2023, è stato eletto decimo Superiore Generale nella storia dei Missionari della Consolata, incarico che ricoprirà fino 2029.