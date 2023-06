Don Milani e la madre Alice Weiss, un convegno al Monastero di Bose

Il 1° luglio, alle 10.30, l'appuntamento nella Comunità Monastica organizzato dall'associazione "Casa Alta" nel centenario della nascita del priore di Barbiana. Al centro dei lavori, i rapporti con la mamma, triestina di origini ebraiche, figura poco conosciuta ma dalla eccezionale statura intellettuale e di civica testimonianza. Presenti la storica Stefania Di Pasquale e padre Criveller del Pime

L’Associazione Culturale “Casa Alta” con sede a Trieste, unitamente al settimanale online “Il giornale di Rodafà” ed al Monastero di Bose, organizza un convegno che metterà al centro la figura di don Lorenzo Milani, nel centenario della sua nascita, alla luce dei rapporti con la madre, la triestina Alice Weiss, di origini ebraiche, la cui statura intellettuale e di civica testimonianza ha un eccezionale rilievo, benché risulti ancora poco investigata. L'appuntamento è in programma sabato 1° luglio 2023, alle 10.30, proprio presso la Comunità Monastica in provincia di Biella.

Al Convegno parteciperà la storica Stefania Di Pasquale, massima esperta di Alice Weiss, autrice dei volumi Storie di madri" e "I Weiss e Don Milani: la famiglia materna del Priore di Barbiana raccontata per immagini". Forse è poco noto che i nonni materni di don Milani, Emilio Weiss ed Emilia Giustina Jacchia, sono sepolti nel Cimitero Israelitico di Trieste. Alice Weiss, madre triestina di don Milani, fu cugina di primo grado di Edoardo Weiss, che introdusse la psicanalisi in Italia e con il quale intensi furono i suoi rapporti, in particolare epistolari, anche con riguardo alle vicende del figlio. Alice Weiss imparò a Trieste la lingua inglese addirittura da James Joyce e fu a Trieste che si fidanzò con Albano Milani, padre di don Milani. Prima di incontrare il suo futuro fidanzato e marito, Weiss conobbe e frequentò un altro insigne triestino, l’irredentista e patriota Guido Brunner, anch’egli di religione ebraica.

In considerazione dell’attuale situazione geopolitica, con specifico riferimento al conflitto in Ucraina, e della crescente importanza del ruolo della Cina, al convegno interverrà anche padre Gianni Criveller del Pime, grande esperto della realtà cinese e profondo conoscitore della genesi e del significato della “Lettera ai Missionari Cinesi” di don Milani, che compare nel suo celebre libro Esperienze Pastorali.

Il Convegno al Monastero di Bose è aperto a tutti gratuitamente e sarà possibile seguirlo in streaming via Zoom.