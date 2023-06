A Berlino religioni e culture in dialogo nell'incontro promosso da Sant'Egidio

Il convegno "L'audacia della pace" si terrà dal 10 al 12 settembre prossimi. Sarà presentato nella capitale tedesca il 26 giugno con il presidente Marco Impagliazzo, e monsignor Heiner Koch, arcivescovo di Berlino, e monsignor Christian Stäblein, vescovo della Chiesa evangelica

Particolarmente sentito in questo tempo di guerra, torna l'appuntamento promosso dalla Comunità di Sant'Egidio "L'audacia della Pace. Religioni e culture in dialogo" che si terrà quest'anno a Berlino dal 10 al 12 settembre prossimi con la partecipazione di personalità di rilievo delle religioni, delle istituzioni e del mondo della cultura. Il 26 giugno, la conferenza stampa di presentazione nella capitale tedesca.

L'urgenza di costruire la pace

Il trentasettesimo convegno internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, dopo la storica Giornata di Preghiera per la Pace delle religioni mondiali, voluta da Giovanni Paolo II nel 1986, si terrà a Berlino per "continuare a vivere lo spirito di Assisi". Organizzato in collaborazione con la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica di Berlino, stimolerà ulteriormente una cultura del dialogo, della pace e della convivenza. "Si tratta di un impegno particolarmente importante per prevenire o contrastare i conflitti - si legge nel comunicato - ma anche per evitare che scivolino in guerre a sfondo religioso. La pace e l’urgenza di costruirla, insieme alla crisi ambientale e a quella umanitaria, con migliaia di profughi costretti ad abbandonare le loro terre, la riduzione delle disuguaglianze e della povertà, saranno alcuni dei temi del convegno, che conoscerà una partecipazione popolare da diversi Paesi europei".



La quarta volta in Germania

I numerosi panel, aperti a tutti, saranno occasione di scambio sulle sfide più urgenti nel mondo, nonché sulla responsabilità della politica, delle religioni, della cultura e della società civile per la costruzione della pace. Notevole sarà lo spazio alle testimonianze da diverse zone di conflitto. È la quarta volta, dopo Aquisgrana (2003), Monaco (2011) e Münster-Osnabrück (2017), che l'incontro mondiale per la Pace si svolge in Germania, ora nella capitale, città che nella sua storia, segnata da tante tragedie, è stata più recentemente simbolo di unità e di riconciliazione. La conferenza stampa, lunedì 26 giugno alle 17.00 presso il Municipio Rosso, si potrà seguire sia in loco che online. Interverranno Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio; monsignor Heiner Koch, Arcivescovo di Berlino, monsignor Christian Stäblein, Vescovo della Chiesa evangelica di Berlino-Brandeburgo-Schlesische Oberlausitz.