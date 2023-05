A Roma la riunione di Caritas Internationalis per l’elezione di presidente e vertici

Il tema per la 22.ma Assemblea generale, dall’11 al 16 maggio, sarà “Costruire nuovi. Cammini di fraternità”, ispirato alla Fratelli tutti. Gli eletti guideranno al Confederazione Caritas per i prossimi quattro anni

Dall’11 al 16 maggio si terrà a Roma la 22ª Assemblea Generale di Caritas Internationalis, alla quale parteciperanno circa 400 delegati in rappresentanza delle 162 organizzazioni Caritas che operano in 200 Paesi e territori del mondo. L'Assemblea Generale di Caritas Internationalis si tiene ogni quattro anni, anche per eleggere il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Esecutivo e il Consiglio di Rappresentanza della Confederazione. Durante l’Assemblea Generale del 2023 - il cui tema, “Costruire nuovi cammini di fraternità”, è ispirato alla Lettera Enciclica Fratelli Tutti - verranno eletti i vertici che guideranno la Confederazione Caritas nei prossimi quattro anni, fino al 2027.

Una riflessione sull’aiuto a vulnerabili e poveri

Nel corso dell’evento, i delegati Caritas rifletteranno inoltre su come le organizzazioni Caritas possano lavorare più efficacemente insieme al servizio dei più poveri e dei più vulnerabili in un mondo interessato da molteplici crisi: dalla guerra in Ucraina alla pandemia COVID-19, dalle conseguenze del cambiamento climatico alla dilagante insicurezza alimentare.

L’udienza con Papa Francesco e gli altri appuntamenti

L’Assemblea sarà inaugurata l’11 maggio da un’udienza privata con Papa Francesco. Nella mattina del 12 maggio vi sarà una riflessione su “Le sfide globali e il ruolo di Caritas”, con interventi di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede, dell’Ambasciatore Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Presidente del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale, e di rappresentanti Caritas da Ghana, Myanmar e Irlanda. Nei giorni successivi si terranno altre sessioni tematiche che si concentreranno su tre argomenti chiave per la Confederazione: sinodalità, regionalizzazione e cooperazione fraterna. Le sessioni includeranno interventi di rappresentanti della Caritas di tutto il mondo e di ospiti esterni, tra cui il Cardinal Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo, e Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale.

