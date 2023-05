Fibromialgia, inizia l'open week

Da lunedì 8 a venerdì 12 maggio, consulenze reumatologiche gratuite ed incontri di sensibilizzazione in 11 strutture ospedaliere romane. L'iniziativa nasce per volontà dell'Area Medica e le Sue Opere Sanitarie di Carità della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia

Emanuela Campanile - Città del Vaticano Con il suo saluto ai numerosi malati affetti da Fibromialgia presenti in Piazza San Pietro durante il Regina Coeli di domenica 7 Maggio, Papa Francesco ha dato idealmente inizio alla settimana (8-12 maggio) di aiuti gratuiti e sensibilizzazione su questa debilitante patologia che in Italia affligge oltre 2 milioni e mezzo di persone. “La causa scatenante della FM non è conosciuta e la diagnosi è una diagnosi ad esclusione. L’80% dei malati sono donne. L’età media dei primi sintomi oscilla fra i 30 ed i 50 anni. Ma la FM può interessare anche soggetti in giovane età o età pediatrica” L'iniziativa nasce dall'impegno dell'Area Medica e le Sue Opere Sanitarie di Carità e precede e accompagna la Giornata Mondiale della Fibromialgia prevista per il 12 maggio. “Il nostro è un piccolo contributo, realizzabile grazie alle strutture ospedaliere coinvolte nel Tavolo Diocesano Sanità", afferma Edith Aldama, responsabile Area Medica, che aggiunge: "La FM però deve essere riconosciuta come malattia cronica invalidante ed inserita nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) per ridare dignità al malato che ne è affetto.” Leggi Anche 08/05/2022 Francesco, auspico per i malati di fibromialgia una necessaria assistenza Sono circa due milioni e mezzo le persone in Italia affette da fibromialgia, una malattia che interessa l'apparato muscolare e scheletrico. Francesco si rivolge a loro con lo ... 17/09/2022 Diocesi di Roma: nasce il Tavolo Sanità per creare una rete a sostegno dei malati Dove rivolgersi Le strutture ospedaliere che fanno parte del Tavolo Diocesano Sanità e coinvolte nell'iniziativa sono:

Asl Roma 1, Presidio Nuovo Regina Margherita; Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio- Medico; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Policlinico Universitario Umberto I; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; Policlinico Tor Vergata; Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata; Azienda ospedaliera - Universitaria Sant'Andrea e la Fondazione Santa Lucia IRCCS. Sostegno e ascolto “Come Diocesi, in pieno cammino sinodale, ci si è attivati per ascoltare e sostenere chi soffre; attraverso il coinvolgendo delle strutture ospedaliere promoviamo la sensibilizzazione di questa malattia invalidante”, dichiara monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma. “Per informazioni sull'Open Week Fibromialgia, chiamare i numeri: 351 6220086 / 351 7440249” Alcune strutture ospedaliere coinvolte si illumineranno di Viola nella giornata del 12 Maggio, giornata mondiale della Fibromialgia, come simbolo di vicinanza e sensibilizzazione. Fibromialgia - Open Week 8-12 maggio