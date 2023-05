"Vivi per qualcosa di grande", il nuovo libro di Chiara Amirante

Il 16 maggio 2023 esce il volume della fondatrice di Nuovi Orizzonti sul tema dell'"arte di decidere", terzo capitolo della collana Spiritherapy: un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore seguito da circa 40 mila persone

Vatican News



Quali sono gli obiettivi che desideri raggiungere? Quali i tuoi sogni? Per cosa desideri spendere la tua vita? Qual è la tua missione? Nei ritmi frenetici della quotidianità rischiamo di non trovare mai il tempo per fermarci e rispondere a queste domande fondamentali. Eppure, solo attraverso un’attenta analisi di noi stessi possiamo percorrere la strada che ci porti alle vette più alte della vita, verso quegli obiettivi che sono dentro di noi ma che, a volte, ci sembrano così irrealizzabili da rinunciare ancor prima di intraprendere il cammino. Spesso ci accontentiamo di gratificazioni immediate, che ci danno però un appagamento effimero, lasciandoci poi più insoddisfatti e disorientati di prima. È invece necessario puntare in alto, alla meta finale, per quanto possa apparire impegnativo e faticoso

Il libro

È ciò che dice Chiara Amirante in questo nuovo libro della collana Spiritherapy in cui, dopo il successo de La pace interiore, continua il percorso su L’arte di amare: tra dolorosi e illuminanti aneddoti personali, riflessioni sull’esistenza e sulle sfide quotidiane, l’autrice condivide con i lettori alcuni suggerimenti pratici per far sì che le scelte di ogni giorno siano in linea con le nostre aspirazioni più profonde. Prendere le decisioni giuste, quando si è sotto tante pressioni di ogni genere, è un’arte tutt’altro che facile. Dobbiamo, tuttavia, impegnarci ad apprenderla, perché ci permette di vivere al meglio quell’unica vita che ci è stata donata e farne qualcosa di immenso e meraviglioso.

La collana Spiritherapy

Il terzo libro della collana Spiritherapy, nata dai corsi che Chiara Amirante, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore seguito da circa 40 mila persone da più di 80 Paesi, di cui il primo libro, La pace interiore, ha venduto circa 50 mila copie ed è arrivato alla sesta ristampa: un fenomeno editoriale capace di parlare al cuore di tutti, credenti e laici. Chiari, pratici e con una parte di esercizi, i libri di Spiritherapy sono il compagno prezioso di un percorso verso la guarigione del cuore.