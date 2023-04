Contaldo nuovo presidente RnS: le periferie esistenziali, obiettivo del mio servizio

L’Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo ha scelto il successore di Salvatore Martinez, a capo del movimento dal 1997. Dirigente d'azienda, Contaldo è componente della Consulta delle Aggregazioni Laicali e del Forum Regionale Famiglie della Campania: "Cuore, mani e piedi, le tre dimensioni della mia chiamata: cuore, cioè la passione per la Chiesa e i fratelli; le mani per la preghiera; i piedi a simboleggiare il dinamismo missionario"

Federico Piana - Città del Vaticano

“Non me lo aspettavo”. Alla domanda se poteva solo lontanamente immaginare che l’Assemblea nazionale di Sacrofano, svoltasi dal 24 al 26 marzo scorsi, lo avrebbe scelto come nuovo presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Giuseppe Contaldo risponde citando un’immagine evangelica: “Mi sono trovato nella stessa condizione di Maria che riceve dall’angelo quell’annuncio straordinario. E l’annuncio per me inaspettato è arrivato proprio il giorno dopo che la Chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione”. Poi Contaldo, dirigente d’azienda e, tra gli altri impegni ecclesiali, componente della Consulta delle Aggregazioni Laicali e del Forum Regionale delle Famiglie della Campania, si definisce “un imprevisto di Dio" perchè, afferma, "Dio spesso arriva e sorprende con la sua chiamata, che io ho accettato sapendo che Lui mi sosterrà”.

Ascolta l'intervista a Giuseppe Contaldo

Quale saranno le sfide che si sente chiamato ad affrontare e quale sarà il suo orizzonte di governo?



Nel mio primo saluto d’indirizzo all’Assemblea nazionale citavo tre dimensioni che animano la mia chiamata: cuore, mani e piedi. Cuore, che vuol dire passione per Dio, per la Chiesa e per i fratelli. Le mani, che devono essere legate al Cielo affinché possa elevarsi al Signore la nostra preghiera che instaura un dialogo proficuo tra uomo e Dio. E poi ci sono i piedi, che simboleggiano il dinamismo missionario necessario per portare il Vangelo ad ogni uomo. Insomma, sono tre esperienze che vorrei riproporre nella vita delle nostre comunità.

E poi cos’altro?

Ci saranno anche esperienze ad extra che dovranno permettere al Rinnovamento nello Spirito Santo di poter raggiungere ogni uomo, soprattutto in questo periodo doloroso della storia della nostra società. L’obiettivo sarà quello di raggiungere tutte le periferie esistenziali che Papa Francesco ci ha più volte indicato.