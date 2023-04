La nascita della Gmg. Giovanni Paolo II affida la Croce ai Giovani

La storia della Gmg s’intreccia con quella della “Croce pellegrina”. La grande croce voluta dal Papa durante l’Anno Santo della Redenzione

Massimiliano Menichetti - Città del Vaticano

"Carissimi giovani, al termine dell'Anno Santo affido a voi il segno stesso di quest'Anno Giubilare: la Croce di Cristo! Portatela nel mondo, come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità ed annunciate a tutti che solo in Cristo morto e risorto c'è salvezza e redenzione".



Link audio - Giovanni Paolo II affida la futura Croce della GMG ai giovani ASCOLTA

La Croce consegnata ai giovani

Papa Giovanni Paolo II pronuncia queste parole il 22 aprile del 1984, dal sagrato della Basilica di San Pietro, dopo aver chiuso la Porta Santa per il Giubileo della Redenzione. La grande croce di legno, alta 3,8 metri, posta vicino all'altare maggiore, è alla sua sinistra e dopo essere stata faro della fede per un intero anno è consegnata nelle mani dei pellegrini del mondo: sarà “annuncio” e “incontro”, diventerà la "Croce delle Gmg". La “Croce dell’Anno Santo” viene trasferita al Centro San Lorenzo – luogo per la gioventù fondato dal Papa - dove si trova abitualmente quando non è in pellegrinaggio per il mondo: il suo primo viaggio è stato in Germania.

In 300mila con il Papa

Il 31 marzo 1985, domenica delle Palme, si riversa dai cinque continenti in Piazza San Pietro una folla di oltre 300mila ragazzi, con la “Croce dell’Anno Santo”. Sono venuti per il grande raduno dei giovani in occasione dell’Anno Internazionale della Gioventù, proclamato dall’Onu. Giovanni Paolo II è visibilmente toccato.

L'istituzione della Gmg

A dicembre dello stesso anno, durante gli auguri alla Curia Romana, il Papa afferma: “Ho ancora negli occhi le immagini dell’incontro di quella assemblea di giovani di tutte le razze e provenienze”. Ribadisce che non si tratta di una “massa anonima” o di “numero, ma presenza viva e personale” che “prese parte con gioia travolgente e composta, in un atto comunitario di amore e di fede a Cristo Signore”. E istituisce la Giornata Mondiale della Gioventù: “Il Signore ha benedetto quell’incontro in modo straordinario, tanto che, per gli anni che verranno, è stata istituita la Giornata Mondiale della Gioventù, da celebrare la Domenica delle Palme, con la valida collaborazione del Consiglio per i laici”.



VIDEO DEL PAPA - Giovanni Paolo II istituisce la Giornata Mondiale della Gioventù (CURIA)

Nascono così le Giornate Mondiali della Gioventù, celebrate ogni anno a livello diocesano e con cadenza periodica di 2 o 3 anni, in diverse parti del mondo, nel contesto degli Incontri Mondiali dei giovani con il Papa.



La GMG diocesana nella festa di Cristo Re

Il 22 novembre del 2020 Papa Francesco, dopo trentacinque anni dall’istituzione della GMG, “dopo aver ascoltato diversi pareri e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, competente sulla pastorale giovanile”, decide di trasferire, a partire dal 2021, la celebrazione diocesana della GMG dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re, spiegando che "al centro rimane il Mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo, come ha sempre sottolineato San Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono delle GMG".





Il calendario delle Gmg:

• 23 marzo 1986 - I Giornata Mondiale della Gioventù - Diocesana

• 11-12 aprile 1987 - II Giornata Mondiale della Gioventù - Buenos Aires, Argentina

• 27 marzo 1988 - III Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 15-20 agosto 1989 - IV Giornata Mondiale della Gioventù - Santiago de Compostela, Spagna

• 8 aprile 1990 - V Giornata Mondiale della Gioventù - Diocesana

• 10-15 agosto 1991 - VI Giornata Mondiale della Gioventù - Czestochowa, Polonia

• 12 aprile 1992 - VII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 10-15 agosto 1993 - VIII Giornata Mondiale della Gioventù - Denver, USA

• 27 marzo 1994 - IX Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 10-15 gennaio 1995 - X Giornata Mondiale della Gioventù - Manila, Filippine

• 31 marzo 1996 - XI Giornata Mondiale della Gioventù –Diocesana

• 19-24 agosto 1997 - XII Giornata Mondiale della Gioventù - Parigi, Francia

• 5 aprile 1998 - XIII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 28 marzo 1999 - XIV Giornata Mondiale della Gioventù –Diocesana

• 15-20 agosto 2000 - XV Giornata Mondiale della Gioventù – Roma

• 8 aprile 2001 - XVI Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 23-28 luglio 2002 - Giornata Mondiale della Gioventù - Toronto, Canada

• 13 aprile 2003 - XVIII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 4 aprile 2004 - XIX Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 16-21 agosto 2005 - XX Giornata Mondiale della Gioventù - Colonia, Germania

• 9 aprile 2006 - Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana

• 1° aprile 2007 - XXII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 15-20 luglio 2008 - XXIII Giornata Mondiale della Gioventù - Sydney, Australia

• 5 aprile 2009 - XXIV Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 28 marzo 2010 - Giornata Mondiale della Gioventù - Diocesana

• 16-21 agosto 2011 - Giornata Mondiale della Gioventù - Madrid, Spagna

• 1° aprile 2012 - XXVII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 22-29 luglio 2013 - XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù - Rio de Janeiro, Brasile

• 13 aprile 2014 - XXIX Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 29 marzo 2015 - XXX Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 26-31 luglio 2016 - XXXI Giornata Mondiale della Gioventù - Cracovia, Polonia

• 9 aprile 2017 - XXXII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 25 marzo 2018 - XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù – Diocesana

• 22-27 gennaio 2019 - XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù – Panamá





Ultimo aggiornamneto domenica 22 novembre ore 15:00