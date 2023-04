L’impegno della UISG a favore di ambiente e comunità vulnerabili

L’Unione Internazionale delle Superiori Generali organizza una serie di dialoghi centrati sui bisogni e sulle sfide delle comunità colpite dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità, con un’attenzione ai gruppi più marginalizzati

Suore a confronto con organizzazioni internazionali, governi e società civile sulla protezione dell’ambiente e delle comunità vulnerabili. Cambiamento climatico e biodiversità saranno al centro del primo dialogo sull’ecosistema guidato dalle religiose, lunedì 17 aprile, dalle 9.30 alle 18.00, presso la sede dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali a Roma, promosso dall’iniziativa UISG Sisters Advocating Globally, in partnership con il Global Solidarity Fund.

Sviluppo sostenibile e protezione delle comunità vulnerabili

L’evento, spiega un comunicato, “prende le mosse dalla dichiarazione Sisters for the Environment: integrating voices from the margins – lanciata lo scorso novembre alla vigilia della conferenza sul clima COP27 – per concentrarsi sui bisogni e le sfide delle comunità colpite dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità, con un focus sui gruppi più marginalizzati: donne, bambini, anziani, migranti, comunità indigene e altre minoranze”. Si tratta quindi del primo di una serie di dialoghi che “invitano i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, i governi, la società civile, le istituzioni vaticane, il mondo accademico e la stampa a unirsi alle suore per discutere questioni chiave per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle comunità vulnerabili, con particolare attenzione alla connessione tra esperienze locali e soluzioni globali”.