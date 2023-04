VATICAN NEWS

In questa settimana di Pasqua 2023 comincia il decennio che culminerà nel 2033 con i duemila anni della morte e risurrezione di Gesù. In vista di questo appuntamento epocale non solo per la fede cristiana, il Servizio Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico lancia un video che raccoglie le parole di Papa Francesco e le riflessioni di cardinali e leader di Movimenti e comunità.