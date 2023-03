L’elezione è avvenuta oggi a Roma nell’ambito della Plenaria della Comece che ha designato anche i quattro Vicepresidenti provenienti da Francia, Portogallo, Lituania e Danimarca. Domani i partecipanti all’Assemblea saranno ricevuti dal Papa in Vaticano

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Monsignor Mariano Crociata è il nuovo presidente della Comece, la Commissione degli episcopati dell’Unione europea. Ad eleggerlo oggi a Roma sono stati i Vescovi Delegati degli Episcopati Ue, riuniti a Roma per l'Assemblea Plenaria di Primavera della Comece. I presuli hanno eletto anche i quattro Vicepresidenti si tratta di monsignor Antoine Hérouard, arcivescovo di Dijon (Francia), monsignor Nuno Brás da Silva Martins, vescovo di Funchal (Portogallo), monsignor Rimantas Norvila, vescovo di Vilkaviškis (Lituania) e monsignor Czeslaw Kozon, vescovo di Copenhagen (Conferenza episcopale dei Paesi nordici).



Unità e solidarietà

Crociata, 70 anni, succede alla presidenza del cardinale Jean-Claude Hollerich. Al momento della sua elezione, il vescovo italiano, titolare della diocesi di Latina ha espresso gratitudine per la fiducia accordata dai membri dell’Assemblea. “È un momento cruciale per l'Europa e per la Chiesa. Unità e solidarietà sono più che mai necessarie in questa transizione”, ha dichiarato pensando alla ripresa, “giusta e sostenibile dalle conseguenze della pandemia di COVID-19, con la speranza che “nessuno venga lasciato indietro”. Infine ha espresso l’auspicio che sia rinnovata la vocazione dell'Unione Europea ad essere fonte di sviluppo e garanzia di pace per il continente per il mondo”.

Domani l'udienza dal Papa

Terminata l’elezione, l’Assemblea ha discusso insieme al cardinale Segretario di Stato vaticano sulle implicazioni umanitarie, geopolitiche e sociali della guerra in Ucraina e si è confrontata sui modi in cui la Chiesa può incoraggiare e contribuire al ruolo dell'UE quale attore della pace globale. Domani la nuova Presidenza, tutti i Vescovi delegati dell’Ue e i membri del Segretariato della Comece, insieme ai familiari, saranno ricevuti da Papa Francesco in Vaticano.



Monsignor Mariano Crociata è nato a Castelvetrano, in Sicilia, il 16 marzo 1953. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1979, è stato eletto alla sede vescovile di Noto il 16 luglio 2007 ed ordinato vescovo il 6 ottobre 2007. Ha ricoperto la nomina di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana dal 2008 al 2013. Attualmente è vescovo di Latina - Terracina - Sezze – Priverno, vice Presidente della Conferenza Episcopale Laziale, vice Presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea e Delegato della CEI presso la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea.