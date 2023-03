Incontro internazionale AIC, cittadini del mondo in cammino per dare speranza

E' in corso a Frascati (Roma) l'assemblea a livello mondiale dell'Associazione Internazionale delle Carità, la più antica associazione laica della storia del volontariato. Fino a venerdì 24 marzo, i partecipanti si confronteranno su temi quali cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, povertà, lavoro. Molti i progetti già avviati che saranno presentati all'incontro, tra cui "Legna per tutti" e "Colazioni col sorriso". Stamattina la partecipazione all'udienza generale di Papa Francesco

Adriana Masotti e Alessandro Guarasci

Oltre 150 delegati dell'Associazione Internazionale delle Carità, AIC, in rappresentanza dei presidenti nazionali e dei direttivi delle varie nazioni sono riuniti fino a venerdì 24 marzo a Frascati (Roma) per eleggere il nuovo presidente e per confrontarsi sui temi cari all’Associazione come il clima e la solidarietà ai più poveri e sui progetti collegati. Tema dell’incontro è: “Cittadini del mondo, in cammino uniti nella speranza”.

Volontari dell'AIC

Al centro della giornata inaugurale, martedì 21, il dibattito su "Tutela del creato - Sviluppo sostenibile - Cambiamento climatico", con la presentazione di sei progetti tra cui "Legna per tutti" del Gruppo di Volontariato Vincenziano di San Martino di Pettinengo che nel 2019/2020 ha fornito legna a una trentina di famiglie in forte difficoltà economica residenti nel territorio biellese.

Il progetto in corso in Guatemala

Si tratta soprattutto di famiglie con bambini piccoli e senza reddito. Per raccogliere legna e consegnarla alle famiglie bisognose sono state coinvolte una quindicina di persone disoccupate che hanno così potuto avere legna per sé, rendendosi disponibili nello stesso tempo verso chi non può lavorare e non ha di che scaldarsi. Quello della mancanza del riscaldamento sembra un problema del passato ma, come spiega a Vatican News Radio Vaticana Elena Capra, presidente dell'Associazione Internazionale delle Carità per l'Italia, coinvolge molte persone che vivono nei piccoli borghi:

Ascolta l'intervista a Elena Capra sul progetto "Legna per tutti"

Oggi, mercoledì 22, i partecipanti all'Assemblea hanno voluto essere presenti all’udienza generale del Papa in piazza San Pietro. Nel pomeriggio la ripresa dei lavori verterà sul tema del lavoro. Verranno presentati altri progetti AIC tra cui, informa un comunicato stampa "l’iniziativa della FamVin Homeless Alliance che ha lanciato la campagna '13 Case', che mira a ridurre e, ove possibile, porre fine a tutte le forme di senzatetto nei Paesi in cui opera la Famiglia Vincenziana". L'AIC è impegnata su questo progetto in Guatemala e in Messico. In Guatemala, l'Associazione Internazionale delle Carità lavora con altri per aiutare le famiglie che hanno perso la casa dopo l'eruzione del vulcano Fuego nel 2018. Saranno costruite 35 nuove case e si avvierà un corso di formazione professionale per le famiglie che le abiterano per garantire loro un futuro a lungo termine. In Messico l'AIC sta portando avanti un'iniziativa per costruire 13 case per chi ha perso tutto nel terremoto di Hueyapan nel 2017, nella zona rurale del nord-est del Paese. Come in Guatemala, alcune delle famiglie che beneficiano di queste case sono coinvolte nella loro progettazione.

I partecipanti al progetto "Colazioni col sorriso"

Giovedì saranno prese in esame le azioni per contrastare la povertà attuale in conseguenza della pandemia e i progetti AIC affronteranno temi quali la lotta alla violenza, l’accesso all'istruzione e al lavoro, la rottura dell'isolamento degli anziani, la sicurezza alimentare, il divario digitale. Fra le iniziative, l’accompagnamento delle persone senza dimora a La Spezia dove quasi ogni mattina, prima dell’alba, in un ambiente accogliente e familiare - come ci racconta Anna Iavazzo, volontaria della città ligure - vengono serviti caffè, the, caffelatte, sorrisi e torte appena sfornate. Il progetto si chiama “Colazioni col sorriso” ed è un’iniziativa nata sei anni fa "per regalare ai senza fissa dimora non solo un posto dove poter trascorrere un paio d’ore al caldo sorseggiando un caffè, ma anche un luogo dove respirare aria di casa". I lavori dell'Assemblea si concluderanno venerdì 24 marzo con l’elezione del o della presidente internazionale.