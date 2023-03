Arcidiocesi di Monaco: abusi, la Procura archivia le indagini

Le indagini si basavano sul Rapporto di uno studio legale che aveva esaminato casi di abuso sessuale dal 1945 al 2019, quindi anche durante il periodo in cui Joseph Ratzinger era arcivescovo di Monaco

Vatican News

Sono state archiviate le indagini sui responsabili ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga riguardo a presunti comportamenti non corretti sui casi di abusi sessuali commessi da esponenti del clero, in quanto i sospetti non sono sufficienti o perché i fatti sono prescritti. È quanto ha annunciato ieri in una conferenza stampa la Procura bavarese.

Le indagini erano partite dopo il Rapporto commissionato dalla stessa Arcidiocesi di Monaco allo studio legale Westpfahl Spilker Wastl, in merito ai casi di abuso compiuti tra il 1945 e il 2019. Il rapporto considerava, quindi, anche il periodo in cui l’allora cardinale Joseph Ratzinger era alla guida dell’Arcidiocesi, ovvero dal 1977 al 1982.

Nel febbraio dell’anno scorso, Benedetto XVI aveva ribadito di non essere stato a conoscenza degli abusi commessi dai sacerdoti durante il suo breve episcopato a Monaco, ma con parole umili aveva ugualmente chiesto perdono per la “grandissima colpa” degli abusi nella Chiesa.

L’Arcidiocesi di Monaco ha ribadito la sua assoluta volontà di fare chiarezza e la sua incondizionata disponibilità alla collaborazione con le autorità statali. Ha invitato inoltre a segnalare ogni sospetto caso di abuso ai referenti indipendenti della diocesi.