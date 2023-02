Un’Ave Maria al giorno per i 10 anni di Pontificato di Francesco

L’iniziativa lanciata dal Sinodo Digitale a un mese dall’anniversario che il Papa vivrà il 13 marzo prossimo

Vatican News

Un “mappa” con tante candeline virtuali accese per mostrare visivamente a Francesco il sostegno a lui offerto con la preghiera dai fedeli di tutto il mondo, in vista del traguardo del 10.mo di pontificato. L’idea di dare risalto all’anniversario in modo “virale” è venuta nell'ambito del Sinodo Digitale che ha lanciato la proposta attraverso un link che sarà attivo fino al 13 marzo, giorno della ricorrenza.

La pietra che costruisce la Chiesa

“Il ministero petrino - si legge in un comunicato - è una grandissima grazia che Gesù ha concesso alla sua Chiesa e dobbiamo sempre esserne grati. Pertanto, la nostra preghiera deve essere il miglior dono, affinché Dio sostenga nel servizio colui che ha scelto per questo ministero, perché su questa pietra costruisce la sua Chiesa nel tempo e nella storia”.

Piccole candele

Chi vorrà condividere questa iniziativa troverà sul sito l’invito a pregare una o più Ave Maria e “alla fine - conclude la nota - invieremo al Santo Padre una mappa piena di ‘piccole candele’ che rappresentano le Ave Maria che vengono pregate per lui, ringraziando Dio per la Sua Misericordia”.