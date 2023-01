Sud Sudan, suor Margaret: l’educazione in aiuto allo sviluppo del Paese

Da quasi 25 anni, suor Margaret Scott delle Figlie di Nostra Signora delle Missioni, e altre suore di varie congregazioni lavorano in Sud Sudan, la nazione più giovane del mondo, per dare un futuro ai giovani attraverso la formazione degli insegnanti

di suor Margaret Scott e suor Bernadette Reis



Nel 2008 la Conferenza episcopale del Sudan lanciò una richiesta di aiuto. L’Unione Superiori Generali (USG) e l’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG), che rappresentano i religiosi e le religiose, risposero subito con la creazione di Solidarity with South Sudan. Suor Margaret Scott, delle Figlie di Nostra Signora delle Missioni, racconta l’esperienza vissuta partecipando personalmente a quella missione inter-congregazionale e spiega che cosa significa la visita di Papa Francesco per la gente in Sud Sudan.

Suor Margaret con altre suore all’ore di cena

Nasce Solidarity with South Sudan

Nel 2006/2007 stavo partecipando ad alcuni incontri a Roma, quando le prime delegazioni di USG/UISG raccontarono ciò che avevano visto e vissuto nel sud del Sudan. La nostra congregazione decise di aderire all’impegno e mi fu chiesto se volevo occuparmene io. Nell’agosto 2008 mi recai nel Sudan meridionale insieme a quattro consorelle e costituimmo così una comunità di cinque Figlie di Nostra Signora delle Missioni a Riimenze, nella diocesi di Tombura-Yambio. Solidarity intendeva realizzare scuole di formazione per gli insegnanti a Malakal e a Riimenze e un istituto di formazione sanitaria a Wau, nonché preparare agenti di pastorale.

Suor Margaret a Riimenze

La realizzazione del collegio per la formazione degli insegnanti

A due di noi fu chiesto di lavorare nell’ambito della formazione degli insegnanti nella diocesi di Yambio. All’inizio offrimmo una formazione professionale all’interno degli istituti. Intorno al 2011 la comunità iniziò ad allargarsi con l’arrivo di membri di altre congregazioni. Finimmo col trasferirci nella città principale, Yambio, e fu costruito un college su un terreno della Chiesa. In questa struttura apposita, nel 2012 iniziammo la formazione all’insegnamento. Il nostro obiettivo principale era di preparare insegnanti di scuola elementare, dato che all’epoca ce n’era un bisogno immenso.

Lezione di formazione degli insegnanti

Il Sud Sudan diventa una nazione

C’era grande eccitazione tra la gente quando il Sud Sudan ottenne l’indipendenza nel 2011. Si pensava che questo avrebbe risolto tutti i problemi: sarebbero stati indipendenti e avrebbero potuto amministrare il Paese da soli. Le persone erano piene di speranza e di entusiasmo; ma nel corso degli anni abbiamo riscontrato grandissime difficoltà. In un certo senso c’è un po’ di delusione perché le cose non sono andate bene come ci si aspettava. Per molti versi era naturale. Sono emersi elementi di ogni sorta quando si è iniziato a lavorare insieme come Paese indipendente.

Classe di laurea

L'educazione essenziale per un nuovo Paese

La maggior parte delle persone comprese che per raggiungere lo sviluppo, occorreva un buon sistema educativo. All’epoca gli insegnanti formati erano pochissimi, data la mancanza di appositi istituti di formazione. Quelli esistenti non funzionavano a causa della mancanza di fondi. Noi eravamo un piccolo tassello necessario per costruire il puzzle per fornire insegnanti formati. In tutto il Paese c’era un grande desiderio di apprendimento, di istruzione e di avere insegnanti competenti che potessero preparare le generazioni future.

Gruppo di studenti insegnanti

Sin dall’inizio realizzammo che nelle scuole molti insegnanti privi dell’apposita preparazione desideravano fortemente essere formati. Lavorammo quindi su due livelli: la formazione negli istituti in cui lavoravano e la formazione con corsi esterni. Gli studenti del college privi di una formazione previa avevano un’età compresa tra i 20 e, in qualche caso, i 50 anni. Erano pieni di entusiasmo e desiderosi di imparare. Una volta diplomati, erano ansiosi di ritornare alle loro scuole o di entrare nel sistema e fare gli insegnanti, perché volevano qualcosa di meglio per i giovani. Avevano una positività straordinaria, pur lavorando in condizioni estremamente precarie. Ancora oggi si vedono persone che insegnano sotto gli alberi. Ma vogliono insegnare.

L'entusiasmo degli insegnanti in formazione

Il programma di formazione degli insegnanti dà i suoi frutti

Le persone alle quali avevamo insegnato andavano ovunque con entusiasmo e s’impegnavano a fare gli insegnanti. Preparavano il loro lavoro, realizzavano cartelloni, tavole e ogni sorta di gioco e offrivano qualcosa di veramente utile. Spesso qualcuno che avevamo formato veniva richiesto dal governo per lavorare negli uffici dell’istruzione. Quando supervisionavo i nostri studenti nelle scuole, vedevo la partecipazione, l’eccitazione e l’energia dei bambini, dovuta al fatto che avevano insegnanti su cui contare. Si potevano intravedere infinite possibilità di progresso per il futuro. Tutto questo era quindi molto, molto utile per il Paese.

Tre guide ecclesiali in visita in Sud Sudan

Papa Francesco, l’arcivescovo Welby e il Moderatore della Chiesa presbiteriana provano compassione per il popolo in Sud Sudan e desiderano mostrargli la loro solidarietà, essere al suo fianco. La loro visita è un simbolo incredibile di sostegno. Quelle persone e quelle Chiese che hanno pregato per la pace nutrono speranza per la pace in questo Paese giovane e in difficoltà. Le tre guide di diverse Chiese mostrano che è possibile l'unità. E se è possibile che si uniscano le Chiese, è possibile anche che si uniscano le persone per far crescere un Paese. È un gesto dall’alto valore simbolico e penso che la gente davvero apprezzi la loro visita.

suor Margaret con il figlio di una studente nato a Yambio che accompagnava la mamma a scuola

Persone di fede straordinaria

La gente in Sud Sudan ha una fede straordinaria. Crede in Dio; sa che Dio la ama, e la visita del Papa è un altro modo di sperimentarlo. Non sentiamo raccontare spesso quanto è dura in Sud Sudan e che attualmente milioni di persone rischiano di morire di fame. Nei giorni della visita, l’attenzione sarà puntata sulla Repubblica Democratica del Congo e sul Sud Sudan. Mi auguro che ciò possa sensibilizzare alla situazione dei milioni di persone in Sud Sudan che soffrono e hanno bisogno che il mondo le aiuti a procedere in modo pacifico e produttivo verso il futuro.