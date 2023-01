Sinodo, in Kenya riunione di esperti africani

A un mese e mezzo dall’Assemblea continentale in programma ad Addis Abeba, si incontrano fino a domani a Nairobi specialisti provenienti da tutta l’Africa per mettere a fuoco le questioni che saranno al centro del confronto durante l’appuntamento in Etiopia

Vatican News

Da Accra a Nairobi, dal Ghana al Kenya, la Chiesa del Sinodo si muove lungo l’Africa. In vista dell’Assemblea continentale in programma ad Addis Abeba, in Etiopia, dal primo al 6 marzo prossimi, è in corso da ieri in Kenya e fino a domani, presso la AFRICAMA House di Nairobi, la riunione di un gruppo di esperti provenienti da tutto il continente. Si tratta di una seconda sessione di lavoro del Sinodo Continentale sulla Sinodalità dopo quella del dicembre scorso tenutasi in Ghana, durante la quale l'équipe continentale aveva riflettuto sul Documento per la Tappa Continentale (DTC) preparato dalla Segreteria Generale del Sinodo del Vaticano.

Da quel primo incontro era stato elaborata una bozza di Documento per la sinodalità continentale africana che ora sarà al vaglio della seconda riunione organizzata dal Segretariato del Secam (Simposio delle Conferenze Episcopali dell'Africa e del Madagascar), in collaborazione con l'Iniziativa per la Sinodalità Africana (Asi). Obiettivo della riunione, valutare la bozza alla luce delle nuove intuizioni provenienti dalle Chiese locali e discutere di un possibile programma per l’Assemblea continentale di marzo ad Addis Abeba.