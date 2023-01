Scalabriniane, occhi puntati sui migranti nel mondo: pronta la X Assemblea generale

Al via fino al 29 gennaio, in Brasile, la riunione della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, sul tema "Rivitalizzazione della vita consacrata scalabriniana in chiave carismatica, ecologica e sinodale”. La superiora: "Le sfide del mondo migrante ancora tra le priorità del pianeta”

Vatican News

A tre mesi dalla canonizzazione del fondatore, l'apostolo dei migranti San Giovanni Battista Scalabrini, la Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane sta per iniziare la sua X Assemblea generale. L'evento prende il via oggi, 16 gennaio, fino a domenica 29, presso l'Istituto San Carlo a Caxias do Sul (RS, Brasile), ed ha come tema “Rivitalizzazione della vita consacrata scalabriniana in chiave carismatica, ecologica e sinodale” e come motto: “Lascia entrare in te la ricchezza delle nazioni (Isaia 60, 11)”. Sarà un evento internazionale con la partecipazione di suore provenienti da 27 Paesi nel mondo, lì dove le suore missionarie scalabriniane si trovano in prima linea per assistere i migranti.

Suor Neusa: assemblea preparata e vissuta in tutte le comunità

"L'Assemblea generale è un evento pieno di grazia per la Congregazione e per la Chiesa e tutte le suore sono invitate a sentirsi parte di essa, dalla sua preparazione alla sua realizzazione", sottolineano le scalabriniane. La superiora generale suor Neusa de Fatima Mariano, nella circolare di convocazione, chiede che l'assemblea sia “preparata e vissuta in tutte le comunità, con preghiere, studio e celebrazioni eucaristiche, in un atteggiamento di ascolto e di apertura allo Spirito Santo per accogliere la chiamata di Dio per la nostra Congregazione in questo momento storico”. “Realizziamo quest'assemblea in piena armonia con tutte le diverse realtà che, nel mondo e anche in Italia, si occupano di migrazione e seguendo gli orientamenti di Papa Francesco – prosegue suor Neusa – Le sfide del mondo migrante continuano ad essere tra le priorità del pianeta, un momento di grande crisi mondiale”.