Biagio Conte, il ricordo di Chiara Amirante: una vita nell'amore di Cristo

La fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti testimonia il suo profondo legame con il missionario laico, i cui funerali si sono svolti oggi a Palermo: “Una forte intesa spirituale ci univa e continuerà ad unirci”

Antonio Turco*

La Comunità Nuovi Orizzonti ricorda con profondo affetto fratel Biagio Conte, venuto a mancare lo scorso 12 gennaio. Uomo di preghiera e amico dei poveri, era un missionario laico e fondatore della Missione Speranza e Carità, “l’Accoglienza Femminile” e “La Cittadella del Povero e della Speranza”, che assiste e ospita più di 600 tra senzatetto e migranti in una decina di strutture.

La Missione offre poi assistenza medica e legale, oltre alla mediazione culturale, si occupa dell’accompagnamento dei disabili che desiderano partecipare alla Messa o a fare passeggiate, organizza corsi di alfabetizzazione. Grazie all’opera di volontariato di artigiani e liberi professionisti, agli ospiti della Missione viene offerta la possibilità di imparare un mestiere per affrontare il ritorno nella società e l’integrazione. L’assistenza della Missione di fratel Biagio è rivolta anche a tante famiglie indigenti che abitano nei quartieri più poveri di Palermo. Oggi sono più di 300 le famiglie che ricevono aiuti, in particolare beni di prima necessità, o, dove ci sono neonati, latte pediatrico e omogeneizzati. E non manca la missione notturna: dal 1° novembre al 31 maggio, ogni sera, un camper, con 7 volontari, gira per la città per incontrare le persone emarginate e offrire loro una bevanda calda e assistenza.

Una vita spesa per Cristo e i fratelli

La Fondatrice della Comunità “Nuovi Orizzonti” Chiara Amirante, nel suo messaggio di cordoglio, ricorda Fratel Biagio Conte come “un uomo che ha saputo spendere la sua vita per amore di Cristo e dei fratelli, definendolo “un povero tra i poveri”. “Una forte intesa spirituale ci univa e continuerà ad unirci”, aggiunge Amirante, a testimonianza di un profondo legame di stima e amicizia. Infine ringrazia “il Signore per il dono di questo fratello, che ha fatto della preghiera la stella polare della propria vita” e conclude con l’ultimo saluto: “Ti portiamo nel cuore”.

*Membro della Comunità Nuovi Orizzonti Sicilia