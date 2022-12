Nel 2022 sono stati 18 i missionari uccisi nel mondo

A riferirlo è il dossier pubblicato dall'Agenzia Fides. Nove di loro sono stati uccisi in Africa, otto in America Latina e uno in Asia. Tra di loro anche suor Maria De Coppi in Mozambico e suor Luisa Dell'Orto ad Haiti

Michele Raviart - Città del Vaticano

Nel 2022 sono stati 18 i missionari e le missionarie uccisi nel mondo, 12 sacerdoti, un religioso, tre religiose, un seminarista e un laico. A riferirlo è il dossier annuale dell’Agenzia Fides, che tiene conto di tutti i cristiani cattolici impegnati in qualche modo nell’attività pastorale uccisi in modo violento nel corso dell’anno.

l'Africa è il continente con più vittime

Il continente in cui ci sono state più vittime è stato l’Africa, dove sono stati uccisi nove missionari (quattro in Nigeria, tre in Repubblica Democratica del Congo, uno in Tanzania e suor Maria De Coppi in Mozambico durante l’assalto alla missione di Chipene). Otto quelli uccisi in America Latina (quattro in Messico, due in Honduras, uno in Bolivia e Suor Luisa dall’Orto ad Haiti). In Asia padre Joseph Tran Ngoc Than è stato ucciso in Vietnam. Solo tre dei missionari uccisi erano nati in nazioni diverse da quelle dove sono morti, tutti e tre appartenenti a Istituti religiosi missionari. Gli altri, si legge nel dossier, “hanno bagnato con il loro sangue la stessa terra che li aveva visti nascere, crescere, donarsi totalmente al Signore nella consacrazione”.

526 i missionari uccisi dal 2001

“Le poche notizie sulla vita e sulle circostanze che hanno causato la morte violenta di questi 18 missionari e missionarie”, si legge ancora nel dossier, “ci offrono immagini di vita quotidiana, anche se in contesti particolarmente difficili, contrassegnati dalla violenza, dalla miseria, dalla mancanza di giustizia e di rispetto per la vita umana. Spesso hanno condiviso la stessa sorte dei missionari anche altre persone che erano con loro. Sacerdoti uccisi mentre stavano andando a celebrare la Messa con la comunità che guidavano, a spezzare quel pane e a consacrare quel vino che sarebbero stati alimento e vita per tanti fedeli. Una religiosa medico uccisa mentre era di guardia al centro sanitario della diocesi, pronta a salvare la vita di altre persone, e chissà quante ne aveva già salvate in passato. Una suora uccisa durante un assalto alla missione: invece di pensare a mettere in salvo la propria vita, si è preoccupata di andare a verificare che quella delle ragazze ospitate nel dormitorio fosse al sicuro. Ancora un laico, operatore pastorale, ucciso mentre andava verso la chiesa, a guidare una liturgia della Parola per i fedeli di quella zona, che non avevano un sacerdote residente”. Dal 2001 al 2021 il totale dei missionari uccisi è di 526