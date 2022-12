Taizé a Rostock: "Senza preghiera possiamo perdere il cuore"

Nella sua meditazione di ieri sera, il priore della comunità di Taizé, frère Alois, ha sottolineato l'importanza della speranza parlando a centinaia di giovani riuniti a Rostock, in Germania, per il 45.mo Incontro europeo della comunità

Mario Galgano - Città del Vaticano

"Mercoledì sera vi ho raccontato del coraggio e della speranza che ho provato quando ho trascorso i giorni di Natale con uno dei miei fratelli in Ucraina. La sofferenza causata dalla crudele guerra che si è scatenata su questo Paese è onnipresente. Ma la vita va avanti e le persone si organizzano come meglio possono". Ha esordito con queste parole Fratel Alois giovedì sera a Rostock, dove da ieri al primo gennaio si incontrano i giovani legati alla Comunità di Taizé per il tradizionale raduno, giunto alla 45.ma edizione. "A volte, nella capitale Kyiv, interi quartieri rimangono senza elettricità per due o tre giorni. E con questo, le persone di solito non hanno né riscaldamento né acqua calda. Dopo una preghiera serale comune con i giovani, una giovane donna ha chiesto: Per quanto tempo andrà avanti tutto questo?".



Tuttavia, molti non si sono scoraggiati e continuano ad aiutare i bisognosi. A Leopoli il priore di Taizé aveva mangiato due volte a Natale con giovani volontari, alcuni dei quali si trovano ora a Rostock. "Con un'energia sorprendente, stanno ricostruendo le case distrutte a casa e partecipano a vari progetti di solidarietà creativa".



La delegazione di Taizé in visita in Ucraina fu rimasta colpita dal modo in cui la gente del posto celebrava il Natale. Partecipare al servizio religioso è stato commovente, ha detto. "A un certo punto, per la gioia di tutti, sono stati presentati alla congregazione due neonati. Uno di loro era appena venuto al mondo in una famiglia che era dovuta fuggire dall'est del Paese ed è stato accolto in questa congregazione". E fratel Alois ci ha trasmesso un'altra impressione particolarmente forte. "Nonostante l'assurdità del male, molti ucraini conservano la speranza. Questo può incoraggiare tutti noi".



Ma anche altri testimoni ci incoraggiano a "guardare avanti con speranza". In Germania e non solo, il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer è ancora conosciuto da molti, ha continuato il priore di Taizé. "Apparteneva alla Chiesa luterana, che resisteva al regime nazista. Lavorò nella resistenza contro Hitler e fu giustiziato un mese prima della fine della guerra, nel 1945". Per lui era chiaro che "nella sua epoca era all'opera il male per eccellenza". Ma ha avuto la forza interiore di scegliere la speranza. "In una delle sue ultime preghiere, scrisse dal carcere un testo in forma di poesia: Dio è con noi alla sera e al mattino, e certamente in ogni nuovo giorno".



La scelta della speranza non ha nulla a che vedere con la frivolezza o con una fiducia ingenua. Richiede di essere radicati nella preghiera, ha detto ancora il priore, e la preghiera ci chiama a essere consapevoli della sofferenza degli altri. "Ci chiama ad assumerci la responsabilità per noi stessi e per gli altri" e questi “due atteggiamenti - ha detto Fratel Alois - sono ancora oggi inseparabili. Senza la preghiera, possiamo perdere il cuore; senza impegnarci nella giustizia, la nostra preghiera potrebbe diventare una fuga dal mondo. Quindi ognuno di noi potrebbe chiedersi: come possiamo trasferire queste due realtà, interiorità e solidarietà, nel nostro impegno di vita?".



In Germania e in altri Paesi, ha sottolineato frère Alois, le preghiere con i canti di Taizé sono un aiuto nella fede per molti giovani e anche per gli anziani. Inoltre, metterebbero in contatto le persone tra loro, ha concluso il priore di Taizé. L'incontro a Rostock e dintorni fa parte di un pellegrinaggio di fiducia sulla terra che parte da Taizé. È un pellegrinaggio in senso figurato. I partecipanti partono, lasciando la sicurezza e la familiarità delle loro case, per incontrare persone in un altro luogo con semplicità e per essere accolti da loro.