Al via “Il cammino di Pietro”, itinerario dello spirito sui passi dell'Apostolo a Roma

Inizia domani sera, nella basilica romana di Santa Cecilia, con una meditazione di monsignor Frisina, un percorso in sette tappe mensili voluto dal cardinale De Donatis e dal cardinale Gambetti lungo i luoghi dell'Urbe toccati dal Principe degli apostoli. Un viaggio della fede che si concluderà nel giugno 2023

Vatican News

Gli Atti degli Apostoli o il testo aprocrifo de "Gli Atti di Pietro". Sono le fonti da cui si attingerà per avviare lungo l'arco di sette tappe mensili un itinerario spirituale alla scoperta di San Pietro sui luoghi di Roma - un percorso voluto dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale per la Diocesi di Roma, e dal cardinale Mauro Gambetti, vicario Generale per la Città del Vaticano. Punto di partenza del pellegrinaggio, la Basilica capitolina di Santa Cecilia, dove domani sera dalle 19.30 si farà memoria dell’approdo di Pietro nell’Urbe: al rito del lucernario, con la lettura della Parola di Dio, seguiranno una catechesi di Mons. Marco Frisina e un momento di silenzio. Terminata la preghiera avrà luogo la visita guidata della Basilica.

Le ragioni del "viaggio" della fede

Le stationes successive, da Trastevere a San Giovanni in Laterano, dalla Via Sacra dei Fori alla Suburra e all’Appia Antica, porteranno fino all’ultimo appuntamento il 28 giugno 2023, al colle Vaticano, per una veglia di preghiera nella vigilia della Solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. “Il cammino di Pietro” è un’iniziativa pastorale congiunta, pensata, secondo le indicazioni di Papa Francesco, in un’ottica sinodale e di sinergia tra il Vicariato della Diocesi di Roma e il Vicariato della Città del Vaticano: «La nostra Città, erede e custode delle massime memorie apostoliche - scrivono i cardinali De Donatis e Gambetti in una lettera di invito rivolta alle parrocchie, i seminari, i diaconi, le claustrali, le comunità religiose e gli operatori pastorali della diocesi -, ci offe una testimonianza storica, spirituale e monumentale della figura di Pietro, che vorremmo approfondire per riscoprire il cammino da seguire sulle orme di Gesù. Grazie ad essa potremo comprendere meglio le “ragioni del viaggio” della vita cristiana e contemplare il volto luminoso della nostra Chiesa fondata sulla professione di fede dell’Apostolo: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt. 16,16)».



Fra Agnello Stoia: Roma, città della vocazione degli Apostoli

«La lettera dei due cardinali Vicari - commenta fra Agnello Stoia, parroco della Basilica di San Pietro - lascia intendere la volontà di camminare insieme nella sinodalità indicata da Papa Francesco e così sostenere il Papa nella sua missione, e questo è qualcosa di molto bello e importante. “Il Cammino di Pietro” è un contributo per un cammino sinodale e ricollega nel nome di Pietro il Santuario, che ha in Pietro e nei suoi successori il suo cardine, e la città di Roma con il suo Patriarchio. Così l’itinerario attraverso i luoghi di Pietro vuol restituire a Roma la sua vocazione di città che conserva e tramanda la memoria degli Apostoli».