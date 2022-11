I vescovi francesi: abbiamo ascoltato la rabbia e la tristezza del popolo di Dio

Nel messaggio conclusivo della loro Assemblea plenaria autunnale, e dopo la confessione del cardinale Jean Pierre Ricard, i presuli di Francia dicono di condividere i sentimenti dei fedeli che sono stati feriti dagli scandali di abusi e dagli insabbiamenti. Il vescovo di Arras, Olivier Leborgne, vicepresidente della Conferenza episcopale, condivide i suoi sentimenti e illustra le misure adottate durante la plenaria

Jean-Charles Putzolu – Città del Vaticano

"Sono distrutto. I vescovi sono veramente sconvolti. Sconvolti, prima di tutto, per le vittime, sconvolti per il popolo di Dio che accompagnano e che capiscono bene sia scosso e che a volte dica di non fidarsi più. Profondamente sconvolti anche per i nostri sacerdoti che sono (...) destabilizzati nel loro ministero". È questo lo stato d'animo di monsignor Olivier Leborgne, vescovo di Arras e vicepresidente della Conferenza episcopale francese (CEF), al termine dell'Assemblea Plenaria che si è conclusa martedì 8 novembre a Lourdes.

Un incontro che è stato segnato da rivelazioni molto dure. Undici vescovi o ex vescovi sono stati chiamati in causa davanti alla giustizia civile o alla giustizia della Chiesa per abuso sessuale, come ha annunciato lunedì alla stampa il presidente della CEF, monsignor Éric de Moulins-Beaufort. L'arcivescovo di Reims ha indicato il coinvolgimento anche del cardinale Jean-Pierre Ricard, ex arcivescovo di Bordeaux. Lo stesso Ricard ha ammesso in un comunicato una condotta "riprovevole" nei confronti di una ragazza di 14 anni trentacinque anni fa. A questi si aggiunge anche il vescovo Michel Santier, emerito di Luçon e poi di Créteil, sanzionato nel 2021 dal Vaticano per "abusi spirituali che sfociano nel voyeurismo su due uomini adulti" negli anni '90, e il cui silenzio intorno alla sua sanzione ha provocato nelle ultime settimane una forte rabbia tra i cattolici e i gruppi di vittime in Francia. Senza entrare nei dettagli, monsignor Moulins-Beaufort ha insistito "sulla grande diversità delle situazioni, dei fatti commessi o rimproverati".

Quattro misure per una maggiore efficienza

A Vatican News, monsignor Leborgne parla di "scandalo" e dice che i vescovi d'Oltralpe hanno "preso alcune decisioni per continuare ad andare avanti e per essere molto più chiari, molto più efficaci nel trattare gli abusi quando sono commessi da un vescovo". L'episcopato intende lavorare per una trasformazione delle pratiche. Definite anche quattro misure per rimediare alla clamorosa mancanza di comunicazione nella vicenda Santier, rivelata dalla stampa un anno dopo l'adozione di sanzioni nei suoi confronti.

Leborgne spiega quindi che è stato deciso di istituire un consiglio Vox estis lux mundi, mirante ad "accompagnare un vescovo che riceve una denuncia contro un altro vescovo, in modo che non sia solo, che raccolga le informazioni, che possa svolgere ciò che deve fare come indagine e scrivere ciò che deve scrivere per Roma". “Abbiamo deciso di formarci molto meglio", ha continuato, "per capire meglio la distinzione tra le diverse procedure e di vedere meglio la posta in gioco per reagire in modo molto migliore. Abbiamo davvero chiesto un atto di fede nella maturità del popolo di Dio, che vediamo giorno dopo giorno e che non tollera il silenzio che lo inganna, e quindi dobbiamo ripensare alla comunicazione". Per Leborgne, "la comunicazione è un atto di giustizia": "Si tratta di avere procedure molto più chiare per essere più aggiornati su queste questioni di comunicazione, di rendere pubbliche le sanzioni. Infine, una delegazione si recherà a Roma. Alcuni vescovi, ma anche persone qualificate per trovare una maggiore fluidità nei rapporti tra Roma e i vescovi in questo tipo di vicenda".

Dire o non dire?

Il vescovo di Arras sottolinea inoltre che "per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo lavorato con un avvocato che si occupa di diritto civile, il quale ci ha spiegato che la legge non vieta di dirlo, ma nemmeno impone di dirlo, e che nel diritto civile, quando il giudice decide di pubblicare la decisione o di non pubblicarla, è perché pensa che sia importante per il recupero del colpevole, per l'ordine pubblico. Ma non è affatto automatico”.

“Detto questo", ha aggiunto Leborgne, "ciò che vediamo è che, in primo luogo, c'è una perdita di informazioni, e in secondo luogo, il popolo di Dio - e vogliamo davvero ripeterlo con forza a Roma - il popolo di Dio in Francia, si sente doppiamente ingannato quando gli viene nascosto qualcosa. E quindi, se la pubblicazione non è mai automatica nel diritto civile e quindi anche nel diritto canonico, noi vogliamo lavorare su queste regole, e lavorare sulla base della maturità del popolo di Dio e della fiducia del popolo di Dio. Ci chiediamo quindi di rivedere completamente le nostre procedure di pubblicazione delle decisioni".

Valutare ogni caso singolarmente

Ma sarebbe una questione che spetta ai vescovi e a Roma "riflettere su ogni caso in modo molto preciso". Che tipo di evidenza - una volta presa la sanzione, non viene comunicata mai fino al completamento del giudizio - e vedere quale risalto dare", non "disperdendo le informazioni, ma raccogliendole e discernendo ciò che è rilevante per questi casi, fidandosi e rispettando il Popolo di Dio. Le nostre pratiche non sono all'altezza del rispetto che abbiamo per il popolo di Dio", ha detto.

Nel caso del vescovo Santier, "possiamo solo rammaricarci di una cosa, cioè che quando la rinuncia è stata accettata da Roma e Roma ha detto che è stata accettata, normalmente, in quel momento, il vescovo non è più un vescovo. Il vescovo Santier ha preso l'iniziativa di dire "rimango fino all'arrivo del mio successore", cosa che non è stata decisa da Roma, e Roma non ha osato reagire. Non so cosa sia successo esattamente, ma in più era oggettivamente molto malato a causa del covid, quindi era credibile. Eravamo quindi in difficoltà. È chiaro che in questo caso preferiremmo rifletterci. Ma quando qualcuno dà le dimissioni, cerchiamo di essere chiari: se ne va perché è stanco, perché è malato, perché ha raggiunto il limite di età, o per motivi più seri? Dobbiamo essere in grado di comunicare", ha detto il vicepresidente della CEF, prima di concordare con le parole del Santo Padre pronunciate sull'aereo domenica scorsa, invitandoci a liberarci di una "brutta abitudine alla dissimulazione".

Insieme in un cammino di conversione

Un'altra sfida per l'episcopato e il clero sarà quella di ristabilire la fiducia con i fedeli francesi, che sono profondamente scioccati da queste nuove rivelazioni. "Stiamo continuando il lavoro in modo determinato", assicura il vescovo Leborgne, ricordando "un centinaio di laici che ci aiutano a riflettere e che a volte ci stimolano scuotendoci". "Non abbiamo finito di fare ciò che ci è stato ordinato di fare". Dobbiamo comunque andare avanti. Spero che - e ce lo auguriamo con tutto il cuore - cercheremo di essere semplici servitori". Il vicepresidente della CEF spera anche che tutta la Chiesa sia coinvolta. L’importante è "che ci sia un noi, perché credo che sia tutti insieme che dobbiamo uscire da questa cultura - i vescovi per la loro parte, ma tutti insieme. Ma siamo in cammino e solo il futuro dirà se siamo entrati in una conversione profonda e reale. Ma ho sentito che la fiducia si è incrinata", dice. “Non ho una soluzione magica per ripristinarla, se non quella di convertirmi e di aiutare la Chiesa in Francia a convertirsi. Ma a partire dalla mia conversione".