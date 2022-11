Enza e Margherita, Valentina e Giò: le storie di chi dà un'opportunità

Al Festival della Dottrina Sociale di Verona, giunto alla XII edizione e di cui Radio Vaticana - Vatican News è media partner, sono moltissime le storie di associazioni, cooperative ed aziende che hanno deciso di fare dell'inclusione la loro parola d'ordine

Andrea De Angelis e Alessandro Guarasci - Verona

C'è Paola, che permette di andare in bici ai ragazzi autistici eliminando la paura. Ci sono Valentina e tanti altri familiari che donano un'opportunità a chi, per molti, dovrebbe essere scartato. C'è Enza, che regala una vita normale a Margherita e a tante altre persone che, secondo le previsioni di un tempo ormai lontano, non sarebbero più potute uscire. C'è una bellezza unica, che attua ciò di cui al Festival della Dottrina Sociale di Verona si parla, si discute, si propone. Includere vuol dire costruire un'opportunità. Farlo senza timore, con la sana follia di chi ha deciso che la vita si vive. Adesso.

Queste storie ci parlano in modo concreto di quanto è auspicato e auspicabile, da tutti, qui a Verona. Un'eco che parte dalla Fiera della città veneta ed arriva in ogni angolo d'Italia. Un'onda di bene che non si ferma, anzi si espande e lascia presagire un futuro che merita di essere conosciuto, apprezzato. Vissuto.