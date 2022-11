A Verona apre il Festival della Dottrina Sociale, quattro giorni "live" sui nostri canali

La XII edizione dell'evento sarà interamente seguita da Radio Vaticana - Vatican News come testata media partner. Oltre 20 ore di diretta con ospiti nello studio mobile allestito a Verona Fiere, dove fino a domenica 27 novembre saranno 25 i panel principali che ospiteranno oltre 100 relatori. Il presidente di Segni Nuovi, Alberto Stizzoli: "L'Italia risponda alle urgenze mettendo al centro la Dottrina Sociale e affrontando la questione demografica"

Andrea De Angelis e Alessandro Guarasci - Verona

Proseguono senza sosta i preparativi per l'inizio del Festival della Dottrina Sociale, giunto alla XII edizione. Verona Fiere ospiterà per quattro giorni - a partire dalle 20:30 di oggi, giovedì 24 novembre - un evento che affronterà temi quali il lavoro, le politiche giovanili, la natalità e la giustizia riparativa. Lo studio mobile di Radio Vaticana - Vatican News è pronto a trasmettere oltre 20 ore di diretta, con un palinsesto radiofonico che muta per permettere agli ascoltatori di seguire i panel principali dell'evento. Saranno 25 in tutto, con oltre 100 relatori tra i quali, questa sera, monsignor Domenico Pompili, vescovo della diocesi di Verona, Damiano Tommasi, sindaco della città, e Alberto Stizzoli, presidente della Fondazione Segni Nuovi.

Le persone al centro

Proprio Alberto Stizzoli, la cui Fondazione ha organizzato il Festival, intervenendo in diretta alla trasmissione "Radio Vaticana con voi" - andata in onda dallo studio mobile di Verona - ha sottolineato l'importanza di un evento che si inserisce in un contesto non facile per l'Italia, alle prese con gli effetti della pandemia, con le conseguenze della guerra in Ucraina e in vista di un inverno non privo di preoccupazioni per l'aumento del costo della vita. Rispondendo alle domande degli ascoltatori - intervenuti in diretta scrivendo via whatsapp al numero 3351243722 - Stizzoli ha spiegato in che modo la Dottrina Sociale sia strumento per comprendere la realtà e diventare protagonisti, evidenziando in particolare la necessità di essere persone, all'interno di ogni comunità, uniche, con diritti e doveri da tutelare e rispettare.

Il programma dei quattro giorni

Radio Vaticana - Vatican News seguirà dunque l'evento da oggi a domenica 27 novembre, con articoli, interviste e video su vaticannews.va e con 13 dirette su Radio Vaticana, a partire dal mattino dopo il radiogiornale. Il Festival sarà protagonista anche sui social e avrà una sezione podcast dedicata, con tutte le trasmissioni di questi giorni realizzate nello studio mobile di Verona.