Uisg: integrare la voce di chi è ai margini nel dibattito globale sull’ambiente

“Sorelle per l’ambiente: integrare le voci dai margini” è la dichiarazione che sarà presentata il 3 novembre a Roma dall’Unione Internazionale delle Superiore Generali, in vista dei vertici Onu COP27 e COP15 sul clima e sulla biodiversità. Lo scopo è di includere le voci delle comunità marginalizzate, sostenute dalle suore, nel dibattito globale riguardante la questione ambientale

Storie di impegno della vita consacrata per la tutela della casa comune verranno presentate giovedì 3 novembre, alle ore 16.00, a Roma, dall’Unione Internazionale delle Superiore Generali. Le storie saranno raccolte in una dichiarazione dal titolo “Sisters for the Environment: Integrating Voices from the Margins”



Le voci delle comunità marginalizzate



L’iniziativa, organizzata dalla Uisg, in vista dei due vertici Onu, Cop27 in Egitto, a novembre, e Cop15 in Canada, a dicembre, dedicati alla crisi del clima e della biodiversità, avrà lo scopo di arricchire il dibattito globale sulle politiche ambientali con le voci delle comunità marginalizzate seguite dalle religiose. Con il lancio della dichiarazione, si cercherà – si legge nel comunicato stampa della Unione – basandosi sugli insegnamenti che le suore hanno acquisito, lavorando con le comunità più vulnerabili, di “dar vita ad una piattaforma dove delineare i principi e gli orientamenti per un futuro più sostenibile”, promuovendo “un’azione decentrata e diversificata” e coinvolgendo gruppi religiosi e laici, agenzie governative ed enti intergovernativi, organizzazioni internazionali e società private.

Seminare Speranza per il Pianeta



Il documento, che si pone come punto di riferimento nell’impegno per la tutela ambientale della Uisg, è basato, principalmente, sull’esperienza della campagna “Seminare Speranza per il Pianeta”, lanciata nel 2018 dalla stessa Uisg, e ispirata all’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’, che si poneva come obiettivo quello che anche le religiose e i religiosi potessero “diventare dolorosamente consapevoli” delle necessità della Terra e dei suoi abitanti e potessero “scoprire cosa ognuno di noi può fare al riguardo”.

“Sorelle per l'ambiente”



“Sorelle per l’ambiente: integrare le voci dai margini” raccoglie dunque le esperienze di vita di alcune religiose – spiega la Uisg -, come quella di Suor Anne, una missionaria di San Colombano, impegnata nelle Filippine al fianco degli indigeni Subaanen, minacciati dai progetti di estrazione mineraria nei loro territori; di Suor Jyotisha, insegnante, diventata attivista sociale in India, mobilitatasi per assicurare istruzione e sostegno alle comunità più vulnerabili insieme alla sua congregazione, le Sorelle di Notre Dame; o di suor Nathalie, impegnata come avvocato, nella Repubblica Democratica del Congo, a far sì che le multinazionali della filiera del cobalto rispettino l’ambiente e le popolazioni locali.

Evento in presenza e online



All’incontro del 3 novembre, che sarà possibile seguire anche online in diretta in quattro lingue - inglese, italiano, spagnolo, francese -, parteciperanno suor Patricia Murray, segretaria esecutiva della Uisg; suor Mary John Kudiyiruppil, vice-segretaria esecutiva Uisg; suor Sheila Kinsey, coordinatrice di "Seminando Speranza per il Pianeta"; Chiara Porro, ambasciatrice dell’Australia presso la Santa Sede; Maria Dolores Sanchez Galera, coordinatrice dell’unità di ricerca e riflessione del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Neil Thorns, direttore advocacy e comunicazione Cafod; Josianne Gauthier, segretaria generale Cidse; Catalina Hinojosa Lopez, co-coordinatrice del Villaggio Agricoltura e Giustizia di The Economy of Francesco, e suor Jean Quinn, direttrice esecutiva di Unanima International. Quest’ultima sarà presente anche al summit Cop27, che si terrà in Egitto dal 6 al 18 novembre 2022, portando la voce delle oltre 1.900 superiore generali e di 600 mila suore di tutto il mondo.