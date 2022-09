Don Oleh, un salesiano sulla linea del fronte "per amore"

Dire Messa, fare la comunione e confessare soldati e civili mentre intorno c'è la guerra col suo carico di sofferenza e morte. Non è facile ma un sacerdote è sostenuto dalla fede, dalla comunità e dal carisma e affronta una così grande sfida

Svitlana Dukhovych e Gabriella Ceraso - Città del Vaticano



Cappellano militare dal 2014, insegnante e salesiano don Oleh Ladnyuk si racconta dal fronte da dove da anni condivide proprio con i militari la dura esperienza della guerra. Ci racconta cosa lo spinge e cosa lo aiuta della sua esperienza passata e dei "miracoli" di cui è testimone ogni qual volta è riuscito a scampare dalla morte sotto gli spari e i bombardamenti.

In Evidenza 14/07/2022 Ucraina. Ascolto e accoglienza: l'esperienza con i profughi a Briukhovychi I padri basiliani del convento della località ucraina fin dall'inizio della guerra hanno messo a disposizione le loro strutture per dare sostegno alle persone costrette a scappare, ...

È l'amore che spinge un sacerdote a stare in questa situazione: avere esperienza anche militare certo non guasta perchè - dice - il pericolo è ovunque e serve comprendere la psicologia di chi ti sta accanto per aiutare i soldati e non essere anzi di intralcio. E poi serve uno stato mentale pronto a vedere morte e sofferenze, vincendo su se stessi senza sprofondare nel dolore, anzi cercando di stabilire un buon rapporto con tutti. I salesiani in questo sono facilitati ci spiega don Oleh attingendo alla sua esperienza negli Oratori anche italiani. È qui infatti che ci si abitua a incontrare tutti senza distinzioni:

Ascolta l'intervista a don Oleh

La sfida di affrontare le sofferenze

Buona abitudine dei salesiani è anche la fatica fisica, che in guerra non guasta e anche la formazione psicologica cui siamo abituati. Questa è la nostra preparazione - ci spiega - ma le sfide non mancano prima fra tutti quella di come superare la sofferenza. Me lo chiedono - ci confessa- "Come non prede la fede?" E mi dicono che vedono Dio in me. "Per me - aggiunge- questa è la sfida".

Leggi Anche 07/06/2022 Religiose in Ucraina. Suor Svitlana: "Prego per strappare a Dio il suo aiuto" Appartiene alla Congregazione delle Missionarie Serve dello Spirito Santo, suor Svitlana Matsiuk. Durante questo tempo di guerra, ha scelto di rimanere in mezzo alla sua gente a ...

Un grande sostegno per chi come don Oleh è in guerra, è il sapere che non è solo e c'è una comunità che prega, che spera, che lo aiuta. "Mi chiamano, mi scrivono anche dall'Italia" e i miracoli della preghiera si vedono, almeno nelle tante volte in cui si è salvato sotto il fuoco e il fragore delle bombe grazie proprio alla protezione di Maria.

Portare il Vangelo in terra di guerra

Quale oggi l'impegno più importante? Il servizio chiama don Oleh in questi giorni a dire Messa, confessare, distribuire la Comunione, più nelle retrovie che sulla linea del fronte. Poi c'è l'attività richiesta negli ospedali e nei villaggi laddove ancora molti civili sono rimasti e si prova a farli evacuare. In tutta la sua attività ci confessa di aver fatto evacuare almeno 500 persone, ma potrebbero essere molte di più, anche perchè - ricorda- nei primi mesi "caricavo il mio pulmino di tanta tanta gente e non li ho contati". L'esperienza più toccante e difficili quella di aver portato via bambini senza i genitori: "Me li affidavano perchè si fidavano di me e volevano che li portassi in luoghi sicuri". Per fortuna oggi si sono tutti ritrovato.

Poi l'esperienza con i giovani - ci racconta - è quella più difficile ma anche la più vicina alla spiritualità salesiana. Quando vengono via non hanno voglia di parlare e io rispetto il loro silenzio, poi quando entrano nella nostra casa salesiana, le barriere cadono e piangono con me.