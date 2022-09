L'incontro dei responsabili dei Focolari, seguendo la preghiera e l'umiltà

Ha preso il via al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo l'appuntamento annuale dei responsabili del Movimento dei Focolari nel mondo che si concluderà il 23 settembre prossimo. Il saluto di Papa Francesco alla presidente Margaret Karram

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Rappresentano le comunità del Movimento dei Focolari sparse in tutti i continenti e portano al Centro dell' "Opera di Maria", il nome ufficiale del Movimento, le gioie e le sofferenze vissute nell'arco di un anno, i frutti raccolti e i progetti futuri. La condivisione della vita, il dialogo sulle questioni cruciali per la Chiesa e per l'umanità, il confronto sulla realtà attuale del Movimento, assieme a momenti di meditazione e di preghiera, scandiscono le giornate a Castel Gandolfo dei 104 responsabili dei Focolari nel mondo con la presidente Margaret Karram, il copresidente Jesús Morán e il Consiglio generale dell'Opera.

Karram: sono certa che Dio è all'opera

Il 6 settembre scorso, in vista dell'incontro, Margaret Karram ha inviato una lettera a Papa Francesco per ringraziarlo della costante vicinanza alla sua persona e al Movimento e con il desiderio di dargli gioia. “É trascorso un anno e sette mesi - si legge nella lettera - dal momento della mia elezione come presidente e Le confido che è stato un periodo impegnativo con molte sfide da affrontare e decisioni da prendere". "Ho compreso sempre meglio - scrive Karram, facendo riferimento all'udienza con il Papa del 6 febbraio 2021 - il suo accenno alle ‘potature’ necessarie alla crescita e, rinnovando la mia scelta ad abbracciare in esse Gesù crocifisso e abbandonato, ho colto che si approfondiva l’umiltà, aumentava la speranza e avvertivo ancor più fortemente l’unità con Lei, Santità, insieme alla certezza che Dio è all’opera. Allo stesso tempo - prosegue la lettera - ho assistito al fiorire di tanti frutti, passi spirituali individuali e comunitari, attenzione agli ultimi, tante azioni concrete in favore di chi più soffre”. Margaret Karram concludeva assicurando a Papa Francesco le preghiere di tutti i membri del Movimento.

Margaret Karram legge le parole di Papa Francesco

Le parole di Papa Francesco

"Cara sorella, grazie tante per la sua lettera di ieri. Grazie tante per tante belle notizie. Sono vicino a Lei e a tutti voi. Prego per voi, per favore fatelo per me. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente", la risposta a sorpresa di Francesco, scritta e firmata di suo pugno, che la presidente ha subito condiviso con i partecipanti aprendo l'incontro.

L'incontro a Castel Gandolfo

Nel mondo il Movimento è presente in 182 Paesi, ed è organizzato in 18 aree geografiche. Il tema che tutte le comunità dei Focolari approfondiranno quest’anno in modo particolare sarà la preghiera. E la preghiera è anche il tema centrale di questo incontro dei responsabili, che inizia con due giorni di ritiro spirituale, oggi e domani. Nella prima giornata si è approfondita la preghiera nella sua dimensione personale con gli interventi di monsignor Brendan Leahy, vescovo di Limerick (Irlanda), e della professoressa siro-ortodossa Mirvat Kelli, mentre della sua dimensione comunitaria hanno parlato il padre Salvo D’Orto, OMI, e la professoressa Lucia Abignente, storica del Centro Chiara Lubich.