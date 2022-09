Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, a Reggio Calabria le celebrazioni

Sabato e domenica prossimi la cittadina calabrese ospiterà la Giornata dedicata al tema dell'ambiente. L’evento è promosso dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale italiana e dall’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, con il supporto dell’arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Un appuntamento distribuito in due giorni di riflessione e sensibilizzazione al rispetto per il pianeta. Sarà l’arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova a ospitare la 17esima Giornata nazionale per la Custodia del Creato. Numerosi ospiti ed eventi a tema animeranno la città in un fine settimana ricco di iniziative.

La festa del Creato

Il primo momento previsto dal programma, condiviso dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale italiana e dall’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, si terrà alle 9:00 di sabato 17 settembre presso l’Aula magna "Antonio Quistelli" dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. L’apertura dei lavori sarà a cura di Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università reggina, che darà il benvenuto ai presenti. A seguire saranno proiettate le esperienze diocesane in preparazione alla Giornata. Successivamente si terranno i saluti istituzionali di Luciano Arillotta, direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro di Reggio Calabria, e l’introduzione di don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei.

Locandina del programma della Giornata

Una giornata di eventi e di riflessione

Gli interventi centrali saranno a cura della pastora Lidia Maggi della Chiesa battista che relazionerà su “Una Umanità nuova per una Nuova Ecologia Integrale”; di Francesca Falcone, docente dell’Unical di Cosenza su “Genius Loci e Comunità. Le Crisi Globali si ricompongono nel Locale” e di Gino Mazzoli, docente dell’Università Cattolica di Milano su “Processi Partecipativi e Azioni di Rigenerazione e Cura del Creato”. Le conclusioni saranno affidate a monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra. Nel pomeriggio, intorno alle 19:00, si terrà la Passeggiata “Laudato Si’” sul Lungomare Italo Falcomatà, in cui si alterneranno momenti di confronto e laboratori di idee. La giornata si concluderà con un momento di convivialità in compagnia di Festa dei Popoli Fratelli, Gioventù francescana di Reggio Calabria e Consulta diocesana per il Sociale. Infine, domenica 18 alle 11:00, sarà celebrata la Messa dalla Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, presieduta da monsignor Morrone.