La gratitudine delle ragazze per la riflessione delle clarisse di Assisi

Nel secondo giorno di Economy of Francesco i giovani si riuniscono nell’ambito dei 12 villaggi tematici. Tra questi ce n’è uno che si chiama ‘women for economy’ che si svolge all’interno del protomonastero di Santa Chiara, dove le ragazze si dicono onorate per la riflessione sul loro lavoro che la badessa ha affidato a Vatican News. L’auspicio – ribadiscono – è di lasciarsi guidare dal coraggio della seguace di san Francesco che ha abbandonato tutte le ricchezze del mondo per donarsi al Vangelo

