Economy of Francesco: il talento dei giovani da Assisi al mondo

Puntata di "Doppio Click", programma della Radio Vaticana, dedicata all'incontro nella città umbra di giovani economisti e imprenditori. Sabato 24 settembre è previsto l'arrivo di Papa Francesco

Amedeo Lomonaco - Assisi



Un'occasione per ripensare l'economia. "Economy of Francesco", movimento internazionale di giovani economisti, imprenditori e change-makers impegnati in un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale, è un'ondata di entusiasmo che ha abbracciato Assisi. Dopo l'apertura dell'evento, giovedì 22 settembre, i giovani si sono incontrati nella città di San Francesco dando vita a workshops e tavole rotonde. Sono state affrontare questioni economiche e indicate le sfide contemporanee. Quella di apertura è stata anche una giornata definita "di raccolto": sono stati presentati progetti già realizzati in varie regioni del mondo. Semi e frutti che alimentano una economia nuova, quella auspicata dal Papa. Il 23 settembre le visite nei luoghi di San Francesco per momenti di riflessione e preghiera personale precedono un'altra tappa cruciale di questo incontro internazionale: i lavori di approfondimento tematici nei vari villaggi.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA NUMERO 106 DI DOPPIO CLICK

I temi, ispirati dalle encicliche di Papa Francesco Laudato si' e Fratelli tutti, si snodano tra varie questioni, tra cui l'agricoltura e la giustizia,. l'energia e la povertà. La seconda giornata di lavori si conclude la sera con visite guidate nella Basilica di San Francesco ed in quella di Santa Maria degli Angeli. Il momento culminante di questo terzo evento internazionale, il primo in presenza, è l'incontro con Papa Francesco per la firma del patto con i giovani. Quelli giunti nella città di San Francesco sono circa mille, economisti e imprenditori, arrivati da 120 Paesi. Un popolo, ricco di entusiasmo e talento, che porta da Assisi le speranze del mondo.

Ascolta la scheda su Economy of Francesco

Leggi Anche 22/09/2022 Ad Assisi i giovani mostrano la speranza in un futuro migliore Il professor Luigino Bruni, direttore scientifico dell'evento “The Economy of Francesco” afferma ai nostri microfoni che l'iniziativa voluta dal Papa “non è solo un annuncio, ma ...

La solidarietà energetica

L'evento coincide con l'inizio della stagione autunnale, che nelle previsioni di molti è considerata particolarmente "calda", ma non certo da un punto di vista climatico. Il riferimento è alla cosiddetta "tempesta perfetta" che potrebbe abbattersi nelle prossime settimane nella gran parte dei Paesi del mondo, compreso il vecchio continente. Le cause sono numerose e tristemente note: la guerra in Ucraina, l'inflazione alle stelle, l'aumento dei costi dell'energia, la perdita dei posti di lavoro legata alla pandemia. Come rispondere? "Una soluzione potrebbe essere quella della solidarietà energetica", spiega Sissi Bellomo, giornalista de Il Sole 24 Ore.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA NUMERO 106 DI DOPPIO CLICK

Importante sarà dunque garantire l'equità energetica, un po' come auspicato nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19. Missione, però, compiuta solo in modo parziale...

Oltre Assisi

Economy of Francesco, con il tempo, si è radicato sul territorio. Esperti di tutela dell’ambiente, giornalisti, imprenditori ed economisti stanno continuando a girare le scuole, a intervenire a dibattiti per ricordare il valore di uno sviluppo sostenibile.

Ascolta la scheda di Alessandro Guarasci

Economy of Francesco non si ferma ad Assisi. L’obiettivo è sensibilizzare sempre più dal basso sulla necessita di un’economia che sia sempre più orientata verso lo sviluppo e sempre meno verso la speculazione finanziaria. I coordinatori regionali sono circa 50 giovani impegnati a diffondere il movimento e stimolare progetti, come racconta Livio La Mattina, coordinatore per il Lazio. Anche gli imprenditori si fanno portavoce di una stagione di cambiamento: "Le Greenhouse" è un consorzio specializzato nel fotovoltaico. Come fa innovazione? I pannelli fotovoltaici, invece che su suolo sono sopraelevati. Un’idea in grado di tutelare anche l’agricoltura, come spiega Mariangela Lancellotta, tra i fondatori di Greenhouse.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA NUMERO 106 DI DOPPIO CLICK

Economy of Francesco sui giornali

Insieme per rianimare l’economia. È il primo maggio 2019 quando Papa Francesco, con una lettera indirizzata ai giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo, invita all’evento Economy of Francesco, per promuovere un processo di cambiamento globale attraverso un patto comune. “Così Papa Francesco lancia la sfida al capitalismo occidentale”, scrive il Giornale il 22 luglio 2019: “Il Papa, nel corso della prossima primavera, presiederà un evento internazionale ad Assisi: nasce una nuova dottrina economica”.

La primavera si trasforma in autunno. La pandemia da Covid 19 obbliga Papa Francesco a posticipare l’evento e trascorre oltre un anno prima di poter inaugurare il convegno: un’attesa che contribuisce ad accrescere l’entusiasmo dei tanti ragazzi e ragazze per l’iniziativa. Esattamente il 14 novembre 2020, a soli 5 giorni dall’incontro, Il Corriere della Sera titola “Economy of Francesco, i duemila giovani del Papa e l’economia per tutti”. La prima edizione dell’evento ideato da Papa Francesco ottiene un grande successo, tanto che circa 12 mesi dopo, il 23 ottobre 2021, Repubblica parla dei “Dieci comandamenti per il Pianeta: una decina di proposte a cui hanno lavorato per mesi le diocesi con i ragazzi della community Economy of Francesco, impegnati a tradurre le richieste del Papa ispirate al riciclo, al riuso e all'economia green”. Si arriva, poi, al 2022, a pochi mesi dall’incontro di settembre: il 6 giugno il Sole 24 Ore fa un focus su “L’Economia di Francesco, ad Assisi le riflessioni dei giovani del mondo”. Alla vigilia dell’evento, il 21 settembre, anche RaiNews dedica spazio alla manifestazione, pubblicando sul proprio sito un servizio dal titolo “The Economy of Francesco, la rivoluzione che non lascia indietro nessuno”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA NUMERO 106 DI DOPPIO CLICK

La puntata numero 106 di Doppio Click è stata realizzata da Andrea De Angelis, Alessandro Guarasci, Gianmarco Murroni e Amedeo Lomonaco