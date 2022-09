Il voto in Cile. I vescovi: collaborare per il bene del Paese

Domenica 4 settembre scorso nel Paese sudamericano oltre il 60% degli aventi diritto ha votato “no” al referendum sul nuovo progetto costituzionale. La reazione dei vescovi: ora è necessario cercare ponti di comprensione, dialogo e fraternità

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Nulla di fatto per il nuovo progetto costituzionale cileno, bocciato alle urne nella consultazione di domenica scorsa. Resta in vigore, dunque, la Carta approvata nel 1980 sotto il regime di Pinochet. Interpellati dalla stampa locale, diversi vescovi hanno commentato il risultato, sottolineando la grande partecipazione popolare al voto.

Leggi Anche 06/09/2022 Voto in Cile. Lorenzelli: l’ampia partecipazione dimostra la voglia di unità A Vatican News, il vescovo ausiliare di Santiago del Cile commenta l’esito del referendum costituzionale che si è svolto domenica, con la netta affermazione del “no” alla bozza di ...

Chomali: Chiesa incoraggia presenza in politica

Secondo l’arcivescovo di Concepción, monsignor Fernando Chomali Garib, ora è necessario sostenere il nuovo cammino che si apre verso una nuova bozza costituzionale: “La Chiesa contribuirà sempre incoraggiando i cattolici e le persone di buona volontà a essere presenti in politica – ha detto – come arte del bene comune e a mostrare le vie del Vangelo e della Dottrina sociale”. Per monsignor Chomali, come dice Papa Francesco, “è tempo di guardare con più attenzione agli scartati della società: questo è l’obiettivo della nuova Costituzione che inizierà a prendere forma da ora in poi”. Nel sottolineare l’esigenza di unità, ha poi concluso: “Una società in cui ognuno pensa ai propri interessi è una società che si frammenta ed è destinata a fallire”.

Gonzáles: una richiesta d’ascolto rivolta ai politici

Il vescovo di San Bernardo e membro – assieme a monsignor Chomali – del Comitato permanente dell’Episcopato cileno, monsignor Juan Ignacio Gonzáles, è intervenuto parlando del futuro che aspetta il Paese: “Per la Chiesa, essere sempre un fattore di unità e pace, che è la vocazione del Cile – ha detto –, i passi da compiere ora dovrebbero iniziare con il rinnovo della fiducia e l’ascolto reciproco. Ci vuole tempo e fiducia nelle istituzioni”.

Covili: rispettare le reciproche diversità

Anche il vescovo di Iquique, monsignor Isauro Covili, ha voluto commentare il risultato delle urne con un invito a tutta la popolazione a “collaborare per il bene dell’unità del Paese, rispettando le reciproche diversità e cercando, con dedizione e verità, ponti di comprensione, dialogo, fraternità, riconciliazione e non scontro”.

L’invito dei vescovi al dialogo prima del voto

Già prima del voto la Conferenza episcopale cilena si era espressa invitando la sfera politica a riflettere su cosa potrebbe portare a “un Cile più giusto e fraterno”. La dichiarazione conteneva un’esortazione a proseguire il lavoro per il bene della nazione, ad ampliare la propria visione e a pensare insieme a ciò che può ridurre le disuguaglianze tra gli abitanti e, al tempo stesso, migliorare le loro opportunità.