Burkina Faso: libera suor Tennyson, rapita ad aprile da uomini armati

La religiosa, 83 anni, prelevata cinque mesi fa, è ora in un luogo sicuro e in buone condizioni di salute. Nessuna informazione circa i sequestratori, che si ritiene possano essere miliziani jihadisti che operano nella regione

VATICAN NEWS

È stata liberata Suor Suellen Tennyson, religiosa cattolica statunitense di 83 anni, , che era stata rapita da un gruppo di uomini armati la notte tra il 4 ed il 5 dello scorso aprile in Burkina Faso. Ad annunciarlo è stato Teophile Nare, vescovo della diocesi di Kaya, nel nord-est del Paese. Attualmente la suora si trova in un luogo sicuro e in buona salute. Tennyson, missionaria delle Suore marianite della Santa Croce in Burkina Faso dal 2014, era stata prelevata nel cuore della notte nella sua casa di Yalgo, a circa cento chilometri a nord-est di Kara.



L'azione dei gruppi jihadisti

Leggi Anche 07/07/2022 MSF: il mondo apra gli occhi sulla crisi in Burkina Faso Si aggravano le tensioni in Burkina Faso, dove gruppi armati provocano giornalmente vittime e rendono sempre più difficile l'opera delle ong in uno dei Paesi più poveri del mondo. ...

I rapitori non sono stati ancora identificati, ma nella regione operano diverse milizie alleate di Al Qaeda e dello Stato islamico. Negli ultimi sette anni, il Paese dell'Africa occidentale, così come i vicini Mali e Niger, è stato teatro di numerose violenze legate a questi gruppi jihadisti affiliati ad Al-Qaeda e al gruppo dello Stato Islamico, che prendono in ostaggio stranieri in cambio di riscatti necessari a finanziare le operazioni. Violenze che hanno anche causato diverse migliaia di morti e quasi due milioni di sfollati.