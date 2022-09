Aparecida: si chiude la 59.ma Assemblea dei vescovi, atteso il messaggio finale

Dopo due anni e mezzo senza incontri in presenza, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, l'episcopato brasiliano si è riunito nuovamente, per la seconda fase del processo di ascolto avviato quest’anno. Votati gli aggiornamenti dello Statuto e discusso il nuovo Messale del Ministero del Catechista

Silvonei José Protz - Aparecida

Si concludono oggi, con la pubblicazione del Messaggio al popolo brasiliano, i lavori della 59ª Assemblea generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (CNBB) iniziati domenica scorsa con la Messa al Santuario nazionale di Nostra Signora di Aparecida. È stata una settimana molto intensa per i presuli, con momenti di preghiera, riunioni e votazioni su vari documenti. Un'atmosfera di grande gioia e fraternità ha caratterizzato le attività dell'Assemblea Generale, giunta alla sua seconda fase. Abbracci, strette di mano, risate e molte conversazioni hanno dimostrato che l’incontro è stato a lungo attesa dai vescovi. Dopo due anni e mezzo di restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, l'episcopato brasiliano è tornato, infatti, a riunirsi in presenza.

La Messa nella Basilica di Aparecida

Esperienza di comunione

L'Assemblea Generale si conclude con l'obiettivo raggiunto della votazione dei documenti che richiedevano l'obbligo di presenza, secondo lo Statuto della CNBB, come gli aggiornamenti dello stesso, il Nuovo Messale, il Ministero del Catechista. Per i vescovi è stata una settimana vissuta nell'esperienza della comunione, come hanno ribadito più volte ai microfoni di Radio Vaticana - Vatican News. "Abbiamo lavorato, pregato e vissuto insieme, rafforzandoci per servire di più e meglio il popolo di Dio e la Chiesa cattolica in Brasile", hanno detto. Da parte sua, monsignor Walmor de Azevedo, arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Conferenza episcopale, durante la Messa di apertura, ha affermato: "I nostri cuori non sono quelli di persone che partecipano a un convegno, ma di servitori del popolo di Dio, cuori pellegrini, come quelli delle persone che ci circondano qui e che vengono per la loro fede, perché confidano nella protezione della Madre, Maria. Siamo qui con il cuore di discepoli e missionari”.

I vescovi durante la celebrazione ad Aparecida

L’importanza di ritrovarsi in presenza

Per l'arcivescovo di Feira de Santana, monsignor Zanoni Demettino Castro, l’assise è stata un momento di gioia e soddisfazione. "Vivere insieme, celebrando l'Eucaristia insieme, camminando dall'albergo alla basilica, è stato per noi un momento di grazia e di gioia che ci conferma nell'unità e nella fede. Gli incontri on-line sono stati molto efficaci e produttivi, ma non si avvicinano a questo incontro tra fratelli. Qui si rafforza la collegialità, si esprime la sinodalità della Chiesa ed emerge una Chiesa attenta, presente, che ha in sé la vita, le gioie, i dolori, le sofferenze e soprattutto la sofferenza del popolo", ha riferito l'arcivescovo.

Il processo di ascolto della Chiesa brasiliana

Tema centrale dell’Assemblea è stato la "Chiesa sinodale - comunione, partecipazione e missione". Un percorso che la Chiesa brasiliana sta costruendo in comunione con Papa Francesco e con il mondo intero, affinché la Chiesa diventi più forte e ottenga più vigore missionario. Alcuni vescovi non erano presenti all'inizio dei lavori perché si trovavano a Roma, dove hanno partecipato, sabato 27 agosto, al Concistoro per la creazione di nuovi cardinali. L’incontro di questa settimana ad Aparecida è la continuazione di un processo di ascolto iniziato nella prima fase della 59.ma Assemblea generale della CNBB, che si è svolta online nell'aprile di quest'anno con le 19 regioni della Conferenza episcopale stessa sull'aggiornamento degli Orientamenti generali per l'azione evangelizzatrice della Chiesa in Brasile, DGAE (2019-2023) alla luce del processo del Sinodo 2023. Ieri oltre alle votazioni, si sono svolti il ritiro dei vescovi e la processione con l'immagine della Madonna dal Centro Eventi Padre Vitor Coelho al Santuario di Nostra Signora di Aparecida, dove è stata celebrata la Santa Messa. Nella serata è stato proposto uno spettacolo musicale nell'ambito delle celebrazioni per il giubileo dei 70 anni della CNBB. Hanno partecipato, tra gli altri, il gruppo Ir ao Povo, Ziza Fernandez e Padre Antonio Maria. Tema della prossima Assemblea Generale della CNBB sarà: "E il Verbo abitò in mezzo a noi" (Gv 1,14): Animazione biblica del ministero pastorale a partire dalle comunità ecclesiali missionarie".