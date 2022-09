Volti e speranze da Economy of Francesco

Ripercorriamo attraverso alcuni volti, le storie di giovani arrivati da vari Paesi nella città di San Francesco per partecipare a questo evento che esorta a ripensare l'economia. Nella giornata conclusiva, l'abbraccio con il Papa

Amedeo Lomonaco – Assisi

Economy of Francesco è un movimento internazionale, un cantiere aperto ad Assisi che abbraccia tutto il mondo. I volti dei giovani economisti e imprenditori, a decine arrivati da 120 Paesi, riflettono questo respiro fraterno. Momento culminante di questo evento internazionale è l'incontro con Papa Francesco.

Una semina che continua

Hilú Fernández è una indigena peruviana di Jaén, una città del nord-est del Paese abitata da indios Wampis e Awajún. Ad Assisi porta il grido di dolore delle popolazioni indigene, in particolare la piaga della droga, il disboscamento. Per Gabriela Matus, designer industriale guatemalteca, il desiderio centrale è quello di entrare in contatto con altre persone e continuare a seminare su un percorso iniziato due anni fa.

Il giovane Alan arrivato dal Brasile

L’eco del messaggio del Papa nel mondo

Fernanda Pérez Verón, di Mar del Plata, in Argentina, sottolinea che il Papa ha affidato loro un processo che ha il sapore di un "gesto molto vicino". Per Iván Cabrera, di Ushuaia, nella Terra del Fuoco, in Argentina, "la città più australe del mondo", è stato un itinerario molto bello, iniziato dopo la pubblicazione dell'enciclica Laudato si', quando l'eco del messaggio del Pontefice sulla cura della casa comune ha cominciato a crescere. Henrique San Guess, arrivato da San Paolo non riesce a contenere l'emozione e il sorriso per essere ad Assisi, nella città di San Francesco: “è un'energia molto buona, stare con il Papa e in mezzo a questo multiculturalismo. E noi portiamo questo nostro grande Brasile”.

La mozambicana Sadia Mariano

Una energia da portare a casa

È arrivata ad Assisi anche la giovane del Mozambico, Sadia Mariano, unica rappresentante dei giovani di questo Paese africano: "Credo che possiamo imparare molto, che abbiamo ancora la possibilità di migliorare il nostro sistema di vita, il nostro essere mozambicani”. Per Samuel Lekato, un giovane Masai del Kenya, Economy of Francesco è stato uno stimolo per diventare un leader della sua comunità Masai. Infine, Sohan Patrick ha viaggiato dalla sua città natale, nello Sri Lanka, per partecipare all'evento. “L'economia su cui i giovani di Assisi si sono uniti per lavorare è una nuova economia. Questo porterò in Sri Lanka”.