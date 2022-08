Vescovi Argentina, chiusi i lavori della Commissione permanente

Formazione liturgica, percorso sinodale e patto educativo, tra i temi affrontati dalla riunione tra il 9 e il 10 agosto. Al termine i vescovi presidenti delle Commissioni episcopali e i delegati regionali della CEA, hanno fatto una sintesi della consultazione svolta nelle diocesi argentine, che sarà inviata alla Segreteria del Sinodo della Santa Sede, e hanno rimarcato la testimonianza data dal Papa nel suo recente viaggio in Canada

La Conferenza episcopale argentina (CEA) ha concluso la 191ª riunione della Commissione permanente, svoltasi il 9 e 10 agosto presso la sede episcopale nel quartiere Retiro di Buenos Aires e siglata da una lettera " fraterna" inviata al Papa per esprimere piena comunione e per chiedere una benedizione per la Chiesa argentina nel suo cammino sinodale.

I vescovi hanno iniziato le sessioni con uno scambio pastorale che li ha trovati concordi sul valore del magistero di Papa Francesco, in particolare in relazione all'ultima Lettera Apostolica "Desiderio Desideravi", sulla formazione liturgica del Popolo di Dio. Evidenziata anche la presenza di tanti fedeli e la forza della religiosità popolare che si è manifestata nei pellegrinaggi e nelle feste patronali di quest'anno, dopo la lunga pausa legata alla pandemia in cui molte di queste espressioni di religiosità popolare hanno dovuto assumere un'altra forma.

Appello al lavoro per il Patto educativo argentino

Da parte sua, l'arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Mario Aurelio Poli, ha ricordato l'appello lanciato dalla Commissione episcopale per l'educazione a lavorare per un Patto educativo argentino. I vescovi presenti hanno poi affrontato anche questioni relative alla Commissione episcopale per i ministeri presieduta da monsignor César Daniel Fernández, vescovo di Jujuy. A questo proposito, hanno ricordato che alla fine di agosto si terrà un incontro con i responsabili della formazione permanente del clero nelle diocesi. Anche la Commissione episcopale per la catechesi, l'animazione e la pastorale biblica ha presentato il lavoro svolto per la formazione del ministero del catechista nello spirito della lettera apostolica Antiquum ministerium.

Sinodo: sintesi della consultazione diocesane

Uno dei momenti più importanti dell' incontro della Commissione permanente della CEA, è stata la presentazione della sintesi fatta dalla commissione di vescovi ed esperti, dell'ascolto e della consultazione fatta nelle diocesi. La sintesi sarà inviata alla Segreteria del Sinodo della Santa Sede e ai delegati diocesani che hanno lavorato in questa fase sinodale, che la diffonderanno nelle rispettive diocesi. Infine, durante i giorni di lavori, sono state approvate le nomine dei tre nuovi segretari esecutivi, rispettivamente i sacerdoti Carlos Alberto White (Commissione episcopale per l'ecumenismo, il dialogo con l'ebraismo, l'islam e le religioni), Rodolfo Fernández (Commissione episcopale per la pastorale degli aborigeni) e Luis Marcelo Iglesias (Commissione episcopale per gli aiuti alle regioni più bisognose).