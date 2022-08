Padre Awi Mello nuovo superiore generale dei Padri di Schoenstatt

Il religioso, che dal 2017 è segretario del Dicastero Laici, Famiglia e Vita, è stato eletto durante il capitolo generale del Movimento apostolico riunitosi all’inizio di agosto

Vatican News

Una spiritualità mariana capace di toccare le corde più profonde della vocazione sacerdotale e non solo e ridare slancio alla vita di fede. L’estrema sintesi del carisma che caratterizza il Movimento apostolico dei Padri di Schoenstatt, germogliato negli anni Venti del Novecento dal padre pallottino Peter Josef Kentenich. Il sesto capitolo generale dell’istituto secolare ha rinnovato ora i suoi vertici eleggendo come superiore generale il brasiliano 51.enne padre Alexandre Awi Mello che dal 2017 è segretario del Dicastero Laici Famiglia e Vita.



Prossimi impegni

In un comunicato dell’istituto si specifica che il mandato di sei anni riguarda anche i quattro consiglieri che affiancheranno padre Awi Mello e che il neo superiore continuerà a ricoprire il suo incarico nella Santa Sede “per i prossimi mesi”. La nota annuncia anche che il primo settembre prossimo i vertici del Movimento di Schoenstatt assieme ai padri capitolari saranno ricevuti in udienza dal Papa.

Originario di Rio de Janeiro, padre Awi Mello è sacerdote dal 2001 e dopo gli studi in filosofia e teologia a Santiago del Cile e il dottorato conseguito negli Stati Uniti ha avuto incarichi di docenza in Brasile oltre ad aver svolto diverso incarichi pastorali in seno al suo istituto. Nel novembre del 2020, il Papa lo ha nominato consigliere della CAL, la Pontificia Commissione per l’America Latina.