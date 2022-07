CHIESA suore

fede

chiesa

Figlie del Divino Zelo, al via il Capitolo generale

La congregazione femminile fondata da Sant’Annibale Maria Di Francia e diffusa in numerosi Paesi del mondo, si riunisce a Roma per fare il punto sul carisma fondazionale ed eleggere i nuovi organi direttivi. Suor Anna Diana, segretaria generale: “Per la prima volta discuteremo anche della difesa del Creato, come ci suggerisce Papa Francesco”. La chiusura dei lavori prevista per il prossimo 31 luglio.

Federico Piana- Città del Vaticano Con la partecipazione di 44 delegate provenienti da Brasile, Corea del Sud, Filippine, India, Italia, Messico, Rwanda, Spagna e Vietnam, si è aperto, ieri a Roma, il XIV Capitolo generale ordinario delle Figlie del Divino Zelo. Il carisma della congregazione femminile, fondata da Sant’Annibale Maria Di Francia nel 1887, impegna ogni suo membro a sostenere i poveri e a pregare quotidianamente per le vocazioni nella Chiesa e per coloro i quali sono impegnati nella diffusione del Vangelo in tutto il mondo. Una scelta dal basso Il tema scelto per questo nuovo capitolo generale, che si concluderà il prossimo 31 luglio, è ‘Figlie del Divino Zelo in fraternità, testimoni di Cristo, nella cura dell'umano e del creato’. “La scelta non è stata fatta dal vertice della congregazione ma c’è stata una decisione collegiale partita dal basso” spiega suor Anna Diana, segretaria generale della congregazione. “Prima di scegliere il tema – continua- abbiamo interpellato le nostre consorelle di tutti i Paesi nei quali siamo presenti. Un vero esercizio di fraternità". Ascolta l'intervista a suor Anna Diana Programma di vita Questa tematica verrà discussa durante tutte le sessioni lavorative del Capitolo e rappresenta, afferma suor Diana, un vero e proprio programma di vita: “In primo luogo, richiama il nostro carisma fondativo. Poi, ci spinge ad approfondire le questioni relative alla cura della persona e alla difesa del Creato, come ci ha indicato Papa Francesco con la sua enciclica Laudato sì”. In ascolto dello Spirito “Il Capitolo generale ordinario sarà chiamato anche a discernere ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce per rendere sempre più attuale il nostro carisma” aggiunge suor Diana. Al termine dei lavori, verrà eletta la nuova Madre generale ed il nuovo Consiglio.

Argomenti suore

fede

chiesa